“2026’da yatırım fonlarında 700 milyon dolar büyüklüğe ulaşmayı amaçlıyoruz”

Hem yurt dışında ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimine gitmesi hem de yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecini başlatmasına paralel yatırımcı tercihlerinde değerli maden ve Eurobond fonlarına ilginin arttığı, bunun yanında TL cinsi fonlarda esnek stratejiye sahip değişken fonların güçlü bir alternatif olarak öne çıktığı bir döneme girildi.

Ekonomist’in 26 Ekim - 08 Kasım 2025 tarihli sayısından

Faizlerin gerilemesiyle birlikte yatırım fonlarına olan ilgi artarken, alternatif yatırım fonları kategorisinde öne çıkan RePie Portföy, yıl başında genel müdürlük koltuğuna oturan Altuğ Dayıoğlu liderliğinde menkul kıymet yatırım fonlarında da vites büyütüyor. Toplam portföy büyüklüğü 2,5 milyar dolara ulaşan RePie Portföy, menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğünü ise yılbaşından bu yana üç buçuk katına çıkardı.

“LOKOMOTİFİMİZ, DEĞİŞKEN VE SERBEST FONLARIMIZ”

Yatırımcılarının ihtiyacını, farklı varlık sınıflarına dengeli dağılımla ve disiplinli risk yönetimiyle karşıladıklarını söyleyen RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, menkul kıymet yatırım fonlarında yakaladıkları ivmenin de bu yaklaşımın doğal sonucu olduğunun altını çiziyor. 2025 yılını menkul kıymet yatırım fonlarında yaklaşık 360 milyon dolar seviyesinde tamamlayıp 2026’da ise bu alanda 700 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini aydeden Altuğ Dayıoğlu, şöyle devam ediyor: “Değişken ve serbest fonlarımız performansıyla portföyümüzün lokomotifi olmaya devam edecek. ‘RTP’ kodlu 1. Serbest Fonumuzun son bir yılda yaklaşık yüzde 100 getiri sağlaması, ‘RIK’ kodlu değişken fonumuzun ise yüzde 70’e varan getirisi, stratejimizin somut yansıması. Altın ve döviz bazlı fonlarımız da dalgalı dönemlerde portföy dayanıklılığını artıran tamamlayıcı unsurlar oldu. Altındaki rekor ralliyle altın fonumuzun son bir yıllık getirisi yüzde 92’nin üzerine çıktı.”

“ALTERNATİF YATIRIM FONLARI KATEGORİSİNDE PAZAR LİDERİYİZ”

Geleceğin unicorn’larına ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla yatırım yapmaya imkân tanıyan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarında (GSYF ve GYF) büyüklük bugün 515 milyar TL’yi aştı. 2026’da GSYF ve GYF toplam pazar büyüklüğünün 700 milyar TL’ye ulaşacağını öngördüklerine işaret eden Altuğ Dayıoğlu, RePie Portföy olarak GSYF ve GYF’lerin dahil olduğu alternatif yatırım fonu kategorisinde yüzde 15 payla lider konumda yer aldıklarını da belirtiyor. Altuğ Dayıoğlu, “2026 için hedefimiz, yönetilen varlık büyüklüğümüzü 3,5 milyar dolara çıkarmak. Bunun 1,35 milyar dolarını GSYF’ler oluşturacak. Orta vadede, yani 2028’e kadar ise 5 milyar dolarlık yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.