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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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60 milyon $’lık değirmen yatırımı yapacak

Yeni dönemde ABD, Akdeniz çanağı ve Afrika’nın batısına odaklandıklarını belirten Batıçim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Nakliye maliyetleri ve lojistik sebeplerle yaklaşık 50-60 milyon dolar maliyetle Aliağa’da bir değirmen yatırımı planlıyoruz” diyor.

09 Nisan 2025 | 10:17
60 milyon $’lık değirmen yatırımı yapacak

Ankara merkezli Çiftay Grubu tarafından Ocak 2021’de satın alınan İzmirli Batı Anadolu Şirketler Topluluğu iştiraklerinden Batıçim, yeni dönemde ihracat odaklı yatırımlara hız vereceğini açıkladı. Yeni stratejileri kapsamında klinker değil, çimento ihracatına ağırlık vereceklerini belirten Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Bunun için ilave bir değirmene ihtiyacımız var. 

Nakliye maliyetleri ve lojistik sebeplerle yaklaşık 50-60 milyon dolar maliyetle Aliağa’da bir değirmen yatırımı planlıyoruz” diyor. Candaş, söz konusu yatırımla hem ihracatı artırmak hem nakliye maliyetlerini avantaja çevirmek hem de Ege’nin kuzeyindeki pazar paylarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Türk Hava Yolları'ndan geri alım kararı
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GERİ
İLERİ
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