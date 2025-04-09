60 milyon $’lık değirmen yatırımı yapacak

Ankara merkezli Çiftay Grubu tarafından Ocak 2021’de satın alınan İzmirli Batı Anadolu Şirketler Topluluğu iştiraklerinden Batıçim, yeni dönemde ihracat odaklı yatırımlara hız vereceğini açıkladı. Yeni stratejileri kapsamında klinker değil, çimento ihracatına ağırlık vereceklerini belirten Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Bunun için ilave bir değirmene ihtiyacımız var.

Nakliye maliyetleri ve lojistik sebeplerle yaklaşık 50-60 milyon dolar maliyetle Aliağa’da bir değirmen yatırımı planlıyoruz” diyor. Candaş, söz konusu yatırımla hem ihracatı artırmak hem nakliye maliyetlerini avantaja çevirmek hem de Ege’nin kuzeyindeki pazar paylarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.