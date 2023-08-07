7 aylık dış açık 70 milyar doları geçti

Bir yandan kur seviyesi artarken, diğer yandan Türkiye'nin dış ticaret açığındaki genişleme sürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre ihracatı temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ithalat ise yüzde 11,1 artışla 32 milyar 475 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı temmuzda 12,4 milyar dolar olurken yedi aylık açık 73, 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracat, küresel üretim ve ticaret de düşüş ile deprem felaketine rağmen 143 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolar oldu.

KATMA DEĞERLİ İHRACATTA ARTIŞ

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 36 oranında artarak 2,4 milyar dolar; kazan ve makine ihracatı yüzde 24,9 oranında artarak 1,9 milyar dolar; elektrikli makine ve cihaz ihracatı ise yüzde 30,7 oranında artarak 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda, 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 40,8'e yükseldi.

TL İLE İHRACAT YÜKSELİYOR

Öte yandan ithalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandı. Temmuzda işlenmemiş altın ithalatı 12,5 milyar dolar, yani yüzde 180,4 artarak 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise yüzde 26 oranında gerileme ile 41,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Son yedi ayda TL ile yapılan ihracatta da kayda değer bir artış sağlandı. Ocak-Temmuz döneminde TL ile ithalat yüzde 157,1 artarak 309,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

EURO BÖLGESİ KORKUTUYOR

Türkiye ihracatının yarıdan fazlasının gerçekleştirildiği Euro Bölgesi'nde ekonomik performansta yaşanan durgunluk ise Türkiye'nin dış ticareti konusunda endişeleri artırıyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi. Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme öncü verilerinde yüzde 0,1 küçüldüğü bildirilmişti. Geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,1 daralan Euro Bölgesi ekonomisi teknik reses-yona girmişti.

Daha sonra Eurostat, Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme oranını yukarı yönlü revize etmiş, öncü verilerdeki yüzde 0,1 küçülmeyi sıfır olarak güncellemişti.

