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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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7 aylık dış açık 70 milyar doları geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı cari işlemler dengesi açıklandı.

21 Ağustos 2023
7 aylık dış açık 70 milyar doları geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı cari işlemler dengesi açıklandı. Buna göre haziran ayında, tam 20 aylık aradan sonra cari işlemler hesabı fazla verdi. Cari fazla 674 milyon dolar gibi fazla ehemmiyetli olmayan bir miktar olsa da yine de sevindirici.

Zira genel beklenti fazlanın 300 dolar civarında olmasıydı. Cari hesap, en son 2021 yılı ekim ayında 4,1 milyar dolar olarak fazla vermişti. Son verilere göre cari açık, ilk yarıda 36,8 milyar dolar olurken; aynı dönemde net hata ve noksan kalemi 7,15 milyar dolar açık vermiş oldu. Yıllıklandırılmış cari açık ise 56,49 milyar dolar oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye açısından bir umut verici haber daha ekranlarımıza düştü. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceğini bildirdi. 

Ülkede Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığına dikkat çekildi.

NOT ARTIRIMI OLUR MU?

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor. Mood-y's'in takviminde Türkiye için bu yılın ikinci olası değerlendirme tarihi 15 Aralık olarak yer alıyor. Moody's'in son açıklaması piyasada bir umut yaratsa da not artırımından önce görünümün pozitife çevrilmesini beklemek daha akıl karı olur diye düşünüyoruz. 

Ardından, önce 24 Ağustos'taki PPK toplantısından çıkacak sonuç ve karar metni ile eylülde ilan edilecek yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) içeriği, Türkiye'nin kredi notları açısından belirleyici olacaktır.

Bu arada Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizin ardından İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays de gelişmekte olan piyasalar araştırma raporunda, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğini duyurdu. 

Raporda şu ifadelere yer verildiğini de not edelim: "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz. Metodolojimiz, 2024'te rezervlerde 14 milyar dolarlık ek bir iyileşme daha olacağını gösteriyor.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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