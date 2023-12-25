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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Adalet sisteminde iyileşme bekliyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Bunun, bireylerin hak ve özgürlüklerinin standartlarının yükselmesi kadar, yatırım ortamına da büyük faydaları olacaktır” diyor.

25 Aralık 2023
Adalet sisteminde iyileşme bekliyoruz

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendiği bir adalet sistemi beklentisi içinde olduklarını kaydeden TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Bunun, bireylerin hak ve özgürlüklerinin standartlarının yükselmesi kadar, yatırım ortamına da büyük faydaları olacaktır” diyor.

Yeni bir yıla girmeye hazırlanırken, Türkiye’nin önünde zorlu bir ajanda bulunuyor. Bir yandan ekonomide ‘rasyonele dönüş’ çerçevesinde enflasyonla mücadeleye devam edilmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekirken, diğer yandan son yıllarda Türkiye’den uzaklaşan uluslararası sermayeyi yatırıma ikna edecek bir hukuksal güven ortamı yaratılması gerekiyor. 

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeni ekonomi yönetiminin geleceğe dair umut veren hamlelerini ‘memnuniyet verici’ bulduklarını söylüyor. 

2024’te para politikasının yanında kapsamlı bir maliye politikası ve yargı sistemindeki sorunları çözecek bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu kaydeden TÜSİAD Başkanı’nın sorularımızı verdiği yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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