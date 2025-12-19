SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halk arz; 3'ü bedelsiz 5 sermaye artırımı onayı var

Kurul, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 518 milyon liralık, Şekerbank'ın 2,5 milyar liralık, Ortak Varlık Yönetim AŞ'nin 2 milyar liralık, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 12 milyar liralık, Ziraat Bankası'nın ise 13 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

- Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin "Tacirler Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin "Qinvest Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurmasına izin verildi.