Modanisa 2026’da 130 ülkeye ihracat yapacak

Modanisa, 2026’da ihracat pazarı sayısını 130 ülkeye taşıyarak, yüzde 60’ı ihracat gelirlerinden olmak üzere brüt cirosunu 75 milyon dolara yükseltmeyi ve fiziksel mağaza sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

E-ihracatta Modanisa, Avrupa, Kuzey Amerika, MENA bölgesi ve Türki Cumhuriyetler’deki varlığını daha da büyütmeyi hedefliyor. Bu pazarlarda satış kanalları halihazırda aktif olmakla birlikte, yeni dönemde yatırımların ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması planlanıyor.

Global ölçekte de rekabet gücünü artıracak

Modanisa, yıllık 225 milyonun üzerindeki site ziyareti, beş farklı dilde sunduğu hizmet ve yüzde 80 marka bilinirliğiyle global ölçekte rekabet gücünü artırıyor.

Yeni altyapı yatırımları arasında yapay zekâ destekli öneri sistemleri, gelişmiş CRM platformları ve veri odaklı kişiselleştirme teknolojileri yer alıyor.

Yeni dönemde ayrıca, Modanisa’nın odağında hem Türkiye’de hem de yurt dışında mağazacılık yatırımları bulunuyor. Marka, İstanbul’da yürüttüğü mağazacılık modelini franchise yöntemiyle Anadolu kentlerine ve ilerleyen dönemde de uluslararası pazarlara taşımayı planlıyor.

Bu kapsamda mevcut 12 mağazalık yapı 2026 sonuna kadar 25 mağazaya çıkarılacak; bu büyümenin 15’i franchise, 10’u Modanisa’nın kendi mağazaları olacak.