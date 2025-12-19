ARA
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: 100 lot 425 lot olacak

SPK'nın dünkü son bültenine göre 1 yeni halka arzın yanı sıra 3'ü bedelsiz 5 şirkete de sermaye artırımı onayı aldı.


Son Güncellenme:
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: 100 lot 425 lot olacak

SPK'nın son bültenine göre bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden biri de Altınay Savunma Teknoloji A.Ş. oldu. Şirket bugün KAP'a bedelsiz onayına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Şirketimizin 235.294.118,00-TL çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %325,0 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 764.705.882-TL artışla 1.000.000.000-TL'ye yükseltilmesine; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal raporlara göre 721.938.628,74-TL tutarındaki kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 42.767.253,26-TL tutarındaki kısmının Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabından karşılanmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu Kurul tarafından onaylanmış, 18.12.2025 tarih ve 2025/63 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

