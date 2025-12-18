18 Aralık borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,25 puan artarak 11.335,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 31,14 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.317,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.307,70 puanı, en yüksek 11.385,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazanarak 11.335,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 37,10 puan ve yüzde 0,30 artışla 12.286,66 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,32, mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 36'si geriledi, 8 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağında gün boyunca ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları bulunurken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Merkez bankaları tarafında ise ECB faizleri beklentiler paralel olarak sabit tutarken, BoE politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Merkez Bankası rezervleri 190,8 milyar dolar olurken, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azalarak 11 milyar 605 milyon liraya düştü.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Altının ons fiyatı 4 bin 337,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 337,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 993 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,85, bileşik getirisi yüzde 37,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,6287, satışta 42,7995 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,6218, satışta 42,7926 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1723, sterlin/dolar paritesi 1,3393 ve dolar/yen paritesi 155,673 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 59,9 dolardan işlem görüyor.