Sekiz yılda 67 bini aşkın kadın girişimciye ulaştı

Kadın girişimciliği uzun yıllar boyunca “desteklenmesi gereken” bir sosyal başlık olarak ele alındı. Oysa bugün gelinen noktada bu alan, doğrudan ekonomik büyümenin, dijitalleşmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarlarından biri haline gelmiş durumda. Hepsiburada’nın 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı da bu dönüşümün Türkiye’deki en somut örneklerinden biri. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, programın çıkış noktasını şu sözlerle özetliyor: “Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini yalnızca bir sosyal sorumluluk olarak değil, Türkiye’nin dijital kalkınmasının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.”

8500 kadın e-ticarete başladı

Bugün gelinen noktada bu yaklaşımın somut karşılıkları var. Yalnızca son bir yılda 8 bin 500 kadın e-ticarete başlamış bulunuyor. 2017’den bu yana ise 67 binden fazla kadın girişimci ve 300’ü aşkın kadın kooperatifi ise programdan faydalandığını belirten Gökçetekin, platformdaki her dört iş ortağından birinin kadın girişimci ya da kadın kooperatifi olmasının, bu ölçeğin tesadüf olmadığını gösterdiğinin altını çiziyor. Bu büyümeyi sadece rakamlarla tanımlamaktan kaçınan Gökçetekin, “Bizim için başarı, sadece kaç kadının platforma girdiğiyle ölçülmüyor. Asıl mesele, bu kadınların işlerini sürdürülebilir biçimde büyütebilmesi; markalaşabilmesi, ciro yaratabilmesi ve görünürlük kazanabilmesi. Bugün 1 milyon TL barajını geçen kadın girişimcilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bu barajı geçen girişiciler, fiziksel perakendeye geçiş şansı yakalıyorlar” diye anlatıyor.

Bu nedenle program; komisyon indirimlerinden ücretsiz kargoya, reklam ve tanıtım desteklerinden ürün fotoğraf çekimine, finansmana erişimden eğitimlere kadar geniş bir ekosistem sunuyor. Amaç, kadın girişimcilerin e-ticarette karşılaştığı yapısal engelleri tek tek ortadan kaldırmak.

Program, Anadolu'ya da uzanacak

Kamuyla kurulan iş birlikleri de bu yaklaşımın önemli bir parçası. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan “Türkiye’nin Girişimci Kadınları” protokolü, programı ülke geneline yayacak yeni bir aşamanın kapısını aralıyor. 2026’da farklı illerde verilecek e-ticaret eğitimleriyle daha fazla kadının dijital ekonomiye dahil edilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki yıl 7 ila 10 ilin ziyeret edilecek.

Özel sektör–sivil toplum iş birlikleri ise programın derinliğini artırıyor. KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirilen “Yol Arkadaşın Burada” programı, girişimci kadınlara yalnızca bilgi değil, yol arkadaşlığı da sunuyor. Yapay zekâdan influencer pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan ürün fotoğrafçılığına kadar uzanan 23 başlık, bugünün e-ticaret dünyasında rekabet edebilmenin temel gerekliliklerini kapsıyor.

Gökçetekin bu noktada şuna dikkat çekiyor:“Kadın girişimcilerin yalnız kalmadıkları, ihtiyaç duyduklarında danışabilecekleri ve birlikte büyüyebilecekleri bir yapı kurmak istiyoruz. ‘Yol Arkadaşın Burada’ tam olarak bu anlayışın ürünü.”

2030 hedefi 120 bin kadın girişimciye ulaşmak

Programın sahadaki yansımasını görmek açısından Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı gibi buluşmalar da önemli bir rol oynuyor. Dijitalde büyüyen markaların fiziksel olarak da görünürlük kazanması, dayanışmayı güçlendirirken tüketiciyle kurulan bağı derinleştiriyor.

Hepsiburada’nın 2030 hedefi net: 120 bin kadın girişimciyi e-ticarete kazandırmak. Bu yönde atılan adımlarla her yıl ortalama 10 bin kadın girişimcinin programa dahil edilmesi planlanıyor. Gökçetekin’in ifadesiyle: “Biz sayısal büyümenin ötesine bakıyoruz. Kadın girişimcilerin güçlü markalar haline geldiği, gelirlerini artırdığı ve ekosistemde kalıcı olduğu bir yapı kurmak istiyoruz.”

Bugün ortaya çıkan tablo, doğru araçlar ve kapsayıcı bir vizyonla desteklenen kadın girişimcilerin yalnızca kendi işlerini değil, Türkiye’nin dijital ekonomisini de büyüttüğünü açıkça gösteriyor.