SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 250

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu duyurdu.

Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak; 4.000.000.000 TL (Dört Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 820.000.000 TL (Sekiz Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %250 oranında 2.050.000.000 TL (İki Milyar Elli Milyon Türk Lirası) tutarında nakit (bedelli) olarak arttırılarak 2.870.000.000 TL (İki Milyar Sekiz Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporu ve İzahname'nin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.12.2025 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

