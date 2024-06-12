Altın yatırımcısının gözü FED’de: Yorumlar ne?

FED’in faiz kararı için geri sayım sürerken gözler de altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde 2.390 dolar seviyesine doğru yükselen ve 6 Haziran’da kapanışını 2.376 dolardan yapan ons altın, ABD tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte 7 Haziran Cuma günü 2.300 dolar desteğinin altına geri çekildi ve 2.294 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Benzer durum yurtiçinde gram altın tarafında da yaşandı. 6 Haziran’da 2.459 TL’den kapanan gram altının 7 Haziran’ da kapanışını 2.385 TL’den yaptığını izledik.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

Cuma günü yaşanan bu sert satışlarda Çin Hükümeti’nin 18 ay boyunca sürekli alım yaptığı altına ilk defa ara vereceğini açıklaması da en önemli etkenlerden biri oldu. Satış baskısıyla düşen ons altında ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde açıklanmasıyla satışlar da derinleşti. Bu durum da ‘orta vadeli beklentilere göre ons altında kısa vadeli görünümün zayıfladığı’ şeklinde yorumlandı.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Bu haftaya 2.300 doların hemen üzerinde başlayan ons altında; kısa vadede teknik olarak ilk destek noktasının 2.290 dolar olduğu, bu seviye altında ve 2.280 doların diğer destek bölgeleri olarak takip edileceği kaydediliyor. Yükselişlerde ise 2.295 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesinin 2.310 dolar olduğu aktarılıyor. 2.320 doların psikolojik direnç seviyesi olacağı, daha yukarıda ise 2.330 dolar seviyesinin direnç bölgeleri olarak izleneceği bilgisi de veriliyor.

2.400 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışan gram altında ise teknik olarak kısa vadede ilk destek noktasının 2.380 olduğu, bu seviye altında ve 2.370 TL’nin diğer destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre; yükselişlerde ise 2.390 TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2.400 TL daha yukarda ise 2.410 TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Tacirler Yatırım analistleri; varlığını koruyan jeopolitik riskler, altın alımlarına devam eden küresel merkez bankaları ve FED’in faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olmasıyla birlikte altında gelecek döneme ilişkin pozitif beklentisini koruyor. Ancak kurum analistleri; primlerin yılbaşından bu zamana kadarki harekete kıyasla daha sınırlı düzeyde gerçekleşmesini bekliyor.

Peki, FED’in yarın akşam gerçekleşecek toplantısından sonra altında nasıl bir hareket görebiliriz? InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan, bu soruyu ekonomist.com.tr okuyucuları için şöyle yanıtladı:

“Faiz indirimlerinin zamanına dair bir veri gelmesi altında yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir”

Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü

FED NET MESAJ VERECEK Mİ? Geçen hafta ABD’den gelen veriler güçlü istihdam piyasasının sürdüğüne işaret ederken, veri sonrasında faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ons altını 2.300 doların altına çekmişti. Geldiğimiz noktada piyasanın odağı ABD enflasyon verileri ve FED’in faiz kararı olurken, ons altının 2.300 dolar üzerinde seyrettiği görülüyor. FED’in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmemekle birlikte FED yetkililerinin faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda da net bir mesaj vermekten kaçınabilecekleri tahmin ediliyor. Yine de faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine dair gelebilecek her veri ve açıklama altın tarafında yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Böyle bir durumda ons altın için yukarı yönlü hareketlerde 2.350 ve 2.400 dolar seviyeleri öne çıkarken, olası aşağı yönlü hareketlerde 2.280 ve 2.220 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir.

“GRAM ALTIN, ONS ALTINA PARALEL SEYREDEBİLİR” 2.400 TL seviyesinin etrafında dalgalanan gram altın cephesinde ise dolar/TL’de sıkılaştırıcı politikalar ve artan rezervlerin etkisiyle yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalıyor olması dikkate alındığında, fiyatlamaların ağırlıklı olarak ons altına paralel seyretmesi beklenebilir. Böyle bir durumda yukarı yönlü hareketlerde 2.450 TL ve 2.500 TL seviyeleri gram altın için direnç olarak çalışabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.375 TL ve 2.300 TL seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.