Amatör yatırımcı fonları değerlendirebilir

Talip Yılmaz

Yatırım araçları dünyası için 2025 yılı oldukça volatil geçti. Borsa yatırımcısı için işlerin çok parlak olmadığını gördük. Yine döviz tarafında baskılı kur rejimi, parasını dövizde değerlendirmek isteyenler için enflasyonun altında getirileri beraberinde getirdi. Bu süreçte başta gümüş ve altın olmak üzere emtia varlıklar, sabit getirili TL varlıklar enflasyonun üzerinde getirisiyle yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.


2026 yılına gelindiğinde, aradan geçen kısa süre içinde hisse senedi piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Ancak bununla birlikte iç piyasada başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergeler, TCMB politika faizi, şirketlerin bilanço performansı yakından izlenecek. Tabii bunun yanında olası siyasi hareketler de yatırımcının varlık dağılım tercihlerini etkileyebilecek faktörler arasında görülüyor. Yurt dışı gelişmeler de yatırımcıların odağında olması gereken bir diğer konu.

Bu kadar bilinmezliğin, belirsizliğin olduğu bir süreçte finansal okur yazarlığın yeterli olmadığı da dikkate alındığında, varlıkları profesyonel olarak yöneten yatırım fonu yöneticilerinin söylemleri daha da önem kazanıyor.

İşte elinizde bulunan yeni sayımızda Türkiye’nin önde gelen portföy yöneticilerine söz verdik.
2025 yılında hem yatırım fonları hem de BES fonları tarafında türlerine göre en iyi performans gösteren yatırım fonlarını tespit ettik. Burada fonun en az bin katılımcısının olmasına ve 100 milyon TL’nin üzerinde büyüklüğünün olmasına dikkat ettik. Sonuçta kapak haberimizdeki tablo ortaya çıktı.

Sonrasında kategorisinde en yüksek bu fonlardan dokuz tanesinin yöneticisine 2026 beklentilerini ve yatırımcılara tavsiyelerini sorduk. Özellikle bireysel yatırımcıların varlıklarını yönetirken yatırım fonu yöneticilerinin bu önerilerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum.

Burada BES yatırımcılarına da küçük bir notum var. Yılda 12 kez portföy dağılımlarını değiştirme hakkı var. Bu haklarını kullanırken emeklilik şirketlerinin portföy yönetim şirketlerinin notlarına, önerilerine dikkat etmelerinde fayda var.

Yine bu sayımızda Türkiye’de istihdam piyasası ve varlık alım satımlarına yönelik araştırma haberleriyle dolu dolu bir dergi hazırladık. İyi okumalar.

Sağlıkla kalın.

