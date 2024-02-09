Bilançolarda ‘enflasyon muhasebesi’ zamanı

BİST’te 2023 son çeyrek bilanço dönemi bankalarla geçen hafta itibarıyla başladı. Aslında BİST’te yer alan ve konsolide olmayan (solo) sonuç açıklayan şirketler için 29 Şubat, konsolide finansal açıklayan şirketler için 11 Mart son gönderim tarihleriydi.

Ancak 31 Aralık 2023 itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlardan başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulama kararı alınmasının ardından, bu bildirim sürelerine 10 hafta ilave edildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.