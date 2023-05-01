Bütçe açığında deprem etkisi

6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin ekonomik maliyeti giderek kabarıyor. 11 ili etkileyen ve 50 binin üzerinde insanımızı yitirdiğimiz, milyonlarca insanımızı evsiz bırakan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için 100 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

Bu sayımızda Sibel Atik arkadaşımızın haberine göre, yalnızca bölgedeki OSB'leri yeniden canlandırmak için 10 milyar dolar gerekiyor. Elbette depremin yarattığı yaraları sarmak için öncelikle başvurulan yer merkezi yönetim bütçesi oldu. Kamu kaynakları bölgeye yönlendirirken, bu durum beklendiği üzere bütçe dengesine de yansıdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 334 milyar TL, bütçe gelirleri 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 289 milyar TL ve faiz dışı açık 2,1 milyar TL oldu. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde bütçe açığı toplam 250 milyar TL'ye ulaştı. 2022'nin ilk çeyreğinde bütçenin 30,8 milyar TL fazla verdiğini hatırlatalım.

KKM'NİN MALİYETİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.5 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 7.5 olmuştur" denildi.

Bu arada Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) martta bütçeye maliyeti olmadığı da açıklandı. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 oranında artarak 288 milyar 969 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 7,4 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri mart ayı itibarıyla 286 milyar 821 milyon TL olarak gerçekleşirken, vergi gelirleri 198 milyar 590 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 79 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşti.

