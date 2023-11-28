Bütçe ekimde de açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe ekim ayında 95,5 milyar TL açık yazdı. Eylül ayında da bütçe 129,2 milyar TL’lik açık kaydetmişti.

Ekim ayında bütçe giderleri 569,2 milyar TL; bütçe gelirleri ise 473,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 502,4 milyar TL; faiz dışı açık ise 28,7 milyar TL olarak kaydedildi. Ekim ayında vergi gelirleri yüzde 125 artışla 4,3 trilyon TL’ye yükseldi.

Vergi gelirleri içinde ekim ayında da en yüksek artış KDV kaleminde oldu. Dahilde alınan KDV bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 294 artışla 63,5 milyar TL oldu.

Ekim ayına ilişkin öncü gösterge olan nakit bütçe dengesi 82,2 milyar TL açık vermişti. Faiz dışı nakit dengesi de 25,8 milyar TL açık kaydetmişti.

Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 521,8 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 913,7 milyar TL ve bütçe açığı 608,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 984,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 70,4 milyar TL olarak kaydedildi.