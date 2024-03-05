Büyümede hız kaybı başladı

Hükümet enflasyonla mücadelede olabildiğince iç talebi fazla soğutmadan, büyümeyi çok düşürmeden ilerlemek niyetinde. Gelen son veriler de büyümede hız kaybının başladığını, fakat büyüme dinamiklerinin sürdüğünü gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Türkiye 2023 yılının tamamında ise yüzde 4,5 oranında büyüme sağladı.

Böylelikle yüzde 4 civarındaki beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme olmuş oldu. Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti. Türkiye 2022 yılında ise, yüzde 5,6 oranında büyümüştü.

KİŞİ BAŞINA GELİRDE ENFLASYON ETKİSİ

TÜİK verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75,0 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu. Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden ise 13 bin 110 olarak hesaplandı. Ancak bu noktada bir ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor.

TÜİK verilerine göre, iş gücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı ise 2022'de yüzde 26,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 32,8'e çıkmış görünüyor. Bu artışta maaş almaya başlayan 1,5 milyon EYT'linin etkisi var, ancak TÜİK verilerinde bu ayrıntıyı göremiyoruz. Dolayısıyla gelir pastası büyüdü ve kişi başına gelir arttı derken, bu durumda enflasyon etkisini ve 1,5 milyon EYT'linin de sisteme girdiğini unutmamak gerekiyor.

Zira bu artışların refah seviyemizi de artırdığını söylemek mümkün değil. TÜİK'in ocak ayı sonunda açıkladığı gelir dağılımı araştırmasında bu tabloyu görebiliyoruz. TÜİK'e göre, Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9'a geriledi.

