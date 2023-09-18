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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Cari denge yeniden negatifte

Son 10 ayın ardından haziran ayında fazla veren cari işlemler hesabı, temmuz ayında yeniden negatif görünüme geçti.

18 Eylül 2023
Cari denge yeniden negatifte

Son 10 ayın ardından haziran ayında fazla veren cari işlemler hesabı, temmuz ayında yeniden negatif görünüme geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. 

Buna göre, temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 4,45 milyar dolar açık verileceği yönünde oluşmuştu.

Cari açık ocak-temmuz döneminde ise 42,3 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, 717 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Net hata ve
noksan kalemi temmuz ayında 4 milyar 413 milyon dolar fazla verirken, yılın yedi ayında 711 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5,999 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4,795 milyon dolar oldu. 

TCMB'den yapılan açıklamada, "Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir. 

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Portföy yatırımları 1,160 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir" denildi.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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