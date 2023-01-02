Cumhuriyet ekonomisi 100 yaşında

Cumhuriyet’in ilanıyla 100 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik anlamda hep savaş verdi. Yeni kurulan devletin mirası Osmanlı’dan devraldığı borçlardı. Türkiye ekonomisinin hikayesi ise devlet eliyle sermaye oluşturulmasıyla başladı.

Savaş ve yüksek borçlardan yorgun çıkarak 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına giriyoruz. Osmanlı’dan kalan 160 milyon TL’lik borcun yüzde 67’sini devralarak yola çıkan Türkiye’nin sancılarla dolu 100 yıllık geçmişinde, siyasi ve ekonomik gelişimin dönüm noktası Lozan Anlaşması oldu.

İktisadi alanda yeni devletin önüne çıkan ilk önemli konu olan Lozan Barış Konferansı’nda varılan anlaşma gereği yabancılara sağlanan bazı imtiyazlar sona erdirildi. Osmanlı’nın kapitülasyonları her anlamda kalktı ve denizlerde Türkiye’ye kabotaj hakkı tanınd

ı. Osmanlı’nın gümrük vergisi tarifesinin de 1929 yılına kadar devamı, sonrasında yeni hükümetin gümrük tarifelerini kendi belirleyebileceği kabul edildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.