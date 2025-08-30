Decacorn Angels’dan Winfluencer’e yatırım

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde doğan ve kısa sürede influencer pazarlama süreçlerini yapay zekâyla dönüştüren bir platforma dönüşen Winfluencer, markalar ile içerik üreticilerini gerçek zamanlı verilerle buluşturarak kampanya yönetimini uçtan uca kolaylaştırıyor.
Ekonomist’in 31 Ağustos - 13 Eylül 2025 tarihli sayısından
Platform, reklam verenlerin doğru içerik üreticileriyle hızlı ve etkili kampanyalar yürütmesini sağlarken; aynı zamanda ses ve görsel analiz teknolojileriyle içerik kalitesini ölçebiliyor, performansı yapay zeka destekli tahmin modelleriyle öngörebiliyor.
Winfluencer, geçtiğimiz aylarda İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası ve İTÜ ARI Teknokent’in yatırım fonlarının da ilgisini çekmiş, aynı zamanda Innogate programı kapsamında uluslararasılaşma yolculuğunda Londra’ya gitmeye hak kazanmıştı. Teknoloji tabanlı, uluslararası büyüme vizyonu olan ve yapay zekayı merkezine alan girişimlere öncelik veren Decacorn Angels, Winfluencer yatırımını bu stratejinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor.