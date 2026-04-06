Dental’de 2030 ihracat hedefi 1 milyar dolar

100’ün üzerinde ülkeden 30 binin üzerinde yabancı ziyaretçi, dünyanın en büyük ikinci dental buluşması olarak kabul gören IDEX Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’nda bir araya gelecek.

Fuar öncesinde konuştuğumuz DİSSİAD Başkanı Erkan Uçar, “Yerli üretimin artmasıyla sektörde ithal girdi oranı geriliyor. İhracat tarafında da 400 milyon dolar rakamı yakalandı. 2030’da 1 milyar dolar hedefi yakalanabilir” diyor. Sektördeki büyüme yabancı yatırımcıların da Türkiye pazarına ilgisini artırıyor.

15-18 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratılması bekleniyor. Fuarın, sağlık turizmi açısından da ülke ekonomisine ciddi katkı sunması hedefleniyor. Geçen yıl 60 bin metrekare alanda gerçekleşen IDEX İstanbul, bir önceki organizasyonunda 100’ü aşkın ülkeden gelen 33.726'sı yabancı olmak üzere toplamda 98 bin 595 ziyaretçiyi ağırlamış ve Türkiye ekonomisine 400 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamıştı.

SAĞLIK TURİZMİNE DİREKT KATKI

Uzun yıllardır bölgenin sağlık turizmi merkezlerinden biri olan Dubai’de yaşanan belirsizlikler, hastaların güvenli, ulaşılabilir ve yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunan alternatif destinasyonlara yönelmesine neden oldu. Bu süreçte Türkiye, dental turizmde öne çıkan ülkelerin başında geliyor. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok diş kliniği ve sağlık turizmi kuruluşu, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen hasta taleplerinde ciddi bir artış yaşandığını bildiriyor. Sektör temsilcileri, Dubai merkezli sağlık turizmi trafiğinin önemli bir bölümünün Türkiye’ye yöneldiğini ifade ediyor.

“İHRACAT ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, bundan 10 yıl öncesine kadar ithalat ağırlıklı bir sektör olduklarını, şimdi ise Türkiye’nin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunduklarını söyledi. Uçar, “Geçen yılı 400 milyon dolar ihracatla kapattık. Yerlilik oranımız yine son 10 yıllık süreçte yüzde 5 seviyelerinden yüzde 20’li rakamlara yaklaştı. 1 milyar dolarlık ekonomik bir hacme ulaştık ” dedi.

YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye pazarındaki gelişme, yerli yatırımcının yanında yabancı yatırımcının da ilgisini çekiyor. Erkan Uçar’ın verdiği bilgiye göre, sektöre Gü­ney Kore’den yatırım var, Çinliler görüşüyor, Avrupa’dan fonlar var. 10 yıl önce dental pazarının büyüklüğü 100 milyon dolarken, yapılan yatırımlar sayesinde bu rakam 1 milyar dolar seviyesine geldi. 50 milyar dolarlık dünya dental pazarında yüzde 2’lik bir pazar payı alıyoruz. Erkan Uçar, “Gelecek 10 yılda dental alanda üretim ve mevcut satın al­ma olarak 150-200 milyon dolarlık bir dış yatırım bekleyebiliriz. Stratejik yatırımcılar, yabancı fonlar, sektörle ilgileniyor. Bunun yanında yerli girişim sermayesi fonlarının da bu alana baktığını biliyoruz” diyor.