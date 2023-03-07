Deprem ihracatı nasıl etkiledi?

Hükümetin ekonomide 'düşük faiz-yüksek kur' politikası ile dış ticaret fazlası verme hayalleri uzun zamandır kabusa dönmüş durumda.

Zira bu politikalar Türkiye'nin üretim ve ihracat gücüne zarar verirken, dış ticarette rekor açık verilmesinin de önünü açtı. 2022'den sonra 2023'ün ilk iki ayında da dış ticaret açığı patladı.

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14,24 milyar dolara yükselmişti. Şubat ayında ise ihracat yüzde 6,4'lük azalışla 18,6 milyar dolar olurken, ithalat 10,6'lık artışla 30,8 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret hacmi yüzde 3,5 artış kaydederken, dış ticaret açığı ise yüzde 52,8 arttı ve 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 60,5'e geriledi.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 1,5 oranında artarak 38 milyar dolar, ithalat yüzde 15,6 oranında artarak 64,4 milyar dolar, dış ticaret hacmi yüzde 9,9 oranında artarak 102,4 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı da yüzde 44,7 artış kaydetti. Öte yandan Ticaret Bakanlığı verilerine göre, şubat ayında depremin vurduğu 11 ilin ihracatında 1,5 milyar dolarlık bir kayıp oldu.

Bakanlık açıklamasında, "Gümrük kapıları verilerine göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme meydana gelmiştir.

Aylık tahminlerimizde yaşanan sapmalar ve il bazlı düşüşler dikkate alındığında, deprem nedeniyle Şubat ayı ihracatımızda doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki olduğu değerlendirilmektedir" denildi.



