İstanbul'da 2 bin 68 sismik izolatör bulunan hastane... 3 soru, 3 cevap

11 ilde yıkıma neden Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'de binaların depreme karşı dayanıklılığı sorgulanmaya başlandı. Sismik izolatörler depremde yapıları ayakta tuttamayı sağlayarak can kayıplarının önüne geçti. Deprem bölgesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sismik deprem izolatörleri sayesinde ayakta kaldı.

Uzmanların alarm verdiği mega kent İstanbul'da yapıların depreme ne kadar hazır olduğu sorusu gündemdeki yerini korurken, dünyanın en büyük sismik izolatörleriyle donatılmış hastanesine de ev sahipliği yapıyor. 2.068 sismik izolatörün yerleştirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımına imza atan Rönesans Holding'in Mühendislik Grup Başkanı Serdar Binzet hastanenin teknik özelliklerini Ekonomist'ten Sibel Atik'e anlattı. Binzet, deprem izolatörü hakkında merak edilen 3 soruya yanıt verdi.



1-Deprem izolatörünü her binada kullanılmalı mı?

2-Deprem izolatörü hangi yapılarda zorunlu olmalı?

3-Deprem izolatörü pahalı bir sistem mi?