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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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DESA Genel Müdürü Çelet'ten temettü açıklaması

2023 yılını 1 milyar 950 milyon dolar ciroyla kapatan Desa, cirosal büyümenin yanında kârlılık verilerini de güçlendirmeyi hedefliyor. İtalya’da üretim için 3,5 milyon dolarlık yatırıma soyunduklarını söyleyen Desa Genel Müdürü Burak Çelet, “İtalya fabrikasının da etkisiyle görüştüğümüz dünyaca ünlü lüks markaları Türkiye’de üretime ikna ettik” dedi. Çelet, sermaye tavanını artırdıklarını hatırlatarak, temettü veya bedelsiz sermaye artırımı için yönetim olarak görüşeceklerini sözlerine ekledi.

03 Nisan 2024
DESA Genel Müdürü Çelet'ten temettü açıklaması

2023 yılını yüzde 43,6 büyümeyle 1 milyar 950 milyon dolar ciroyla kapatan Desa, cirosal büyümenin yanında kârlılık verilerini de güçlendirmeyi hedefliyor. İtalya’da üretim için 3,5 milyon dolarlık yatırıma soyunduklarını söyleyen Desa Genel Müdürü Burak Çelet, “İtalya fabrikasının da etkisiyle görüştüğümüz dünyaca ünlü lüks markaları Türkiye’de üretime ikna ettik” dedi. Çelet, sermaye tavanını artırdıklarını hatırlatarak, temettü veya bedelsiz sermaye artırımı için yönetim olarak görüşeceklerini sözlerine ekledi.

DESA, 2022 yılında 1.3 milyar TL olan cirosunu 2023 yılında yüzde 43,6 artırıp 1.95 milyar TL’ye taşıdı. Şirket, 2022 yılında yüzde 28,7 olan FAVÖK marjını 2023 yılında yüzde 32.85’e ulaştırdı. Böylece 2022 yılında enflasyon düzeltmesi öncesi 287 milyon TL olan şirketin net kârı, 2023 yılında yine enflasyon düzeltmesi öncesi 635 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediye ulaşımın kısıtlı olduğu ve borçlanma maliyetlerinin hızlı artış gösterdiği 2023 yılında işlem hacmini ve piyasa değerini yükselten DESA, 2022 yılında 554.3 milyon TL olan net nakit pozisyonunu 2023 yılında 860.4 milyon TL’ye taşıdı.

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ürün ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren DESA, 2023 yılında yüzde 8 artışla 27.8 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Dikey entegrasyonunu tamamlamış iş modeliyle yatırımlarını artırdıklarını ve şirket özelinde 2023’ü ‘yatırım yılı’ olarak adlandırdıklarını belirten DESA Genel Müdürü Burak Çelet, “Bu dönemde şirketin çok kanallı ve çok pazarlı iş modelini güçlendirdik ve uluslararası prestijli bir marka olarak faaliyetlerimizi istikrarlı bir şekilde sürdürme yolunda çok büyük mesafe katettik. Özellikle İtalya'daki yatırımlarımızı güçlendirmeye ve global pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya odaklandık. Bu kapsamda moda ve deri sektöründe Türkiye’nin İtalya’daki ilk üretim yatırımını tamamlayarak mayıs ayında devreye aldık. Kendi markamızın yanı sıra önemli dünya markalarının üretim partneri olarak Toskana’da kurduğumuz Ar-Ge ve üretim tesisinde bugüne kadar 10.000’den fazla lüks çanta ürettik. İtalya’da gelişen ilişkilerimiz sayesinde, ünlü global markaları Türkiye’de düzce fabrikamızda da üretim yapmaya ikna ettik ” dedi.

ENERJİ YATIRIMLARI SÜRECEK

Yeni kurulan İtalya tesisinin tam kapasiteye ulaşmasının ardından 2024 yılında bilançoya etkisinin tam manasıyla görüleceğini söyleyen Çelet, “Zanaatkarlığın endüstriyel üretim bakış açısıyla harmanlandığı İtalya tesisimizde 2023 sonu itibarıyla 55 olan çalışan sayımızı 2024 yılında 100 kişiye ulaştıracak ve dünya markalarıyla olan ilişkimizi daha da derinleştireceğiz” diye belirtti. 

Önemli adımlar attığı ve yatırımlarına aralıksız devam ettiği sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına da değinen Çelet, “2022 yılında Düzce’deki tesisimizde hayata geçirdiğimiz GES Projesi yatırımının bir benzerini 2023 yılında Çorlu tesisimizde gerçekleştirdik. Yıl içerisinde yatırımını tamamladığımız 3.200 m2’lik GES projemiz 2024 yılının ilk günlerinde devreye alındı” diye ekledi.    

TEMÜTTÜ POLİTİKASI

Şirketin temettü politikasını sorduğumuz Burak Çelet, alınmış bir kararlarının olmadığını hatırlattıktan sonra geçen yıl temettü dağıtmayarak yüzde 397,75 oranında bedelsiz temettü dağıttıklarını hatırlattı. Çelet, kayıtlı sermaye tavanını iki kat artırdıklarını söyledi ve gerekirse bu yönde bir karar da alınabileceğini sözlerine ekledi.
 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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