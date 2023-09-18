Dış açık 100 milyar dolara gidiyor

Enflasyondan sonra ekonomideki en önemli sorunlardan biri olan dış ticaret açığı, genişlemeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın ağustos ayı öncü verilerine göre; Türkiye'nin ihracatı ağustos ayında yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolara geriledi.

Böylelikle dış ticaret ağustosta; temmuz ayına göre yüzde 27,4, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 21,2 oranında azalarak, 8 milyar 875 milyon dolar açık verdi. Ancak yılın başından bu yana bakıldığında dış ticaret açığı yüzde 12,1 artışla 82,4 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse yıl sonunda 12 aylık dış açığın 100 milyar dolar seviyelerini görmesi şaşırtıcı olmayacak.

Dış ticaret verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir.

Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık" dedi.

Ticaret Bakanlığından ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada da ağustos ayı ihracatıyla önemli sektörlerde sekiz aylık performans gücünün korunduğu aktarılarak, "Ocak-ağus-tos döneminde ihracatımız 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine rağmen, dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHRACAT İKLİM ENDEKSİNDE OLUMSUZ TABLO

Buna karşın İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde son yedi aydır ilk kez hafif bir bozulmaya işaret etti. Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivite-nin gerilemesi, ihracat ikliminde zayıflamaya yol açan temel faktör oldu.



