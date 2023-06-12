Dış açık genişlemeyi sürdürüyor

Maliyetlerdeki artış, kur seviyelerinin ihracat için rekabetçi olmaması ve dış talepteki durağanlık sinyalleri, dış ticaretteki olumsuz tablonun devamına neden oluyor.

Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, nisandaki çift haneli düşüşü bir ölçüde geride bırakıp, yüzde 14,4'lük artışla 21,7 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 16'lık artışla 34,4 milyar dolara yükseldi.

Mayısta dış ticaret açığı yüzde 18,8'lik artışla yaklaşık 12,7 milyar dolar olurken, yılın ilk beş ayındaki dış ticaret açığı 56 milyar doları aştı.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,2 oranında artış kaydederek 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da düşüşünü sürdürdü ve yüzde 70,3'ten yüzde 64,6'ya geriledi. Mayıs ayında en çok ihracatı yapılan ürün grubu yüzde 5,3 artışla 11 milyar 84 milyon dolarla hammaddede olurken, bu ürünü yüzde 20,6 artışla 7 milyar 503 milyon dolar olan tüketim malları ve yüzde 37,3'lük yükselişle 2 milyar 632 milyon dolar olan yatırım malları takip etti.



