Dış ticaret açığı yıllık yüzde 44 arttı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret dengesi nisanda 8,85 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 4,5 azaldı. Ticaret Bakanlığı 2023 Nisan ayı öncü dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre öncü dış ticaret açığı nisanda yüzde 44 artarak 8,85 milyar dolar oldu.

Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, nisan ayında Türkiye'nin ihracatı pandemi kapanmaları sonrası ilk kez sert bir düşüş gerçekleştirmiş oldu.

Dış ticarette ilk dört aylık açık 43,5 milyar dolar, nisan itibarıyla 12 aylık toplam açık da 120,4 milyar dolarla yeni rekorunu gördü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ramazan Bayramı nedeniyle, nisan ayında çalışılan iş günü azalmış ve geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği perşembe - cumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azalmıştır. İhracat değişimini aşağı çeken diğer önemli faktör ise baz etkisi olmuştur" ifadesi yer aldı.

ALTIN İTHALATINDA YÜZDE 174 ARTIŞ

Nisan ayında ithalat ise yüzde 4,5 oranında azalarak 28,2 milyar dolar oldu. Nisan ayında toplam enerji ithalatı, fiyatlardaki düşüşle yüzde 35,8 oranında azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 oranında artışla 1,3 milyar dolar oldu.

İthalatta öne çıkan diğer fasıllar, 1,2 milyar dolar artış ile motorlu kara taşıtları, 663 milyon dolar artış ile elektrikli makineler, 360 milyon dolar artış ile diğer makineler oldu.

Nisan ayında en çok ihracatı yapılan ürün grubu yüzde 21,9 azalışla 9 milyar 685 milyon dolarla ham maddede olurken, bu ürünü yüzde 13,7 azalışla 6 milyar 896 milyon dolar olan tüketim malları ve yüzde 8,5'lik düşüşle 2 milyar 417 milyon dolar olan yatırım malları takip etti. En çok ithalat ise yüzde 14,3 azalışla 20 milyar 622 milyon dolarla ham maddede oldu.

