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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Dış ticaret açığında hızlı düşüş

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında yüzde 60,5 iken; 2024 Şubat ayında yüzde 75,7'ye yükseldi.

14 Nisan 2024
Dış ticaret açığında hızlı düşüş

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Buna göre, dış ticaret açığı şubatta yüzde 44 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında yüzde 60,5 iken; 2024 Şubat ayında yüzde 75,7'ye yükseldi. 

2024'ün ilk iki ayına baktığımızda ise ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan, 12 milyar 955 milyon dolara geriledi. 

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Şubat ayında yüzde 12,3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan, 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 5,2 artarak 19 milyar 958 milyon dolardan, 20 milyar 989 milyon dolara yükseldi.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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