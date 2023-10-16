Dokuz aylık dış ticaret açığı 87 milyar dolar

Türkiye ekonomisi Çin'in pandemi sonrası ihracatta atağa geçmesi ve ana pazarı AB'deki talep daralması nedeniyle dış ticarette istenen performansa ulaşmakta zorlanıyor. Bu durum dış ticaret dengesine de olumsuz yansıyor.

Ticaret Bakanlı-ğı'nın eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 yükselerek 22 milyar 670 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 14,1 azalışla 27 milyar 658 milyon dolara düştü. Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 8,2 azalarak 50 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 48,1 azalışla 4 milyar 988 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,3 azalışla 187 milyar 464 milyon dolara düştü.

İthalat ise yüzde1,3 artışla 274 milyar 755 milyon dolar olarak belirlendi. Dış ticaret açığı ise ocak-eylül dönemini kapsayan 2023'ün dokuz ayında yüzde 5 artarak 87 milyar 291 milyon dolar oldu.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 68,2

İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 68,2 olarak hesaplandı. Geçen ay en çok ihracat yüzde 3,5 azalış ve 11 milyar 644 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti.

Bu grubu yüzde 0,2 azalış ve 7 milyar 923 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 17,3 artış ve 2 milyar 962 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Geçen ay en çok ithalat ise yüzde 23,6 azalış ve 19 milyar 747 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi.

