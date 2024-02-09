Dolaylı vergiler adaletsizliği artırıyor

Türkiye’de ezelden beri vergi sisteminin sorunları konuşulur, tartışılır. 6 Şubat deprem felaketi sonrasında ise 2023 yılı içerisinde hayata geçirilen vergi uygulamaları çok daha fazla dikkat çekti.

Zira depremin yaralarını sarmak için yaratılan kamu geliri, çok büyük ölçüde dolaylı vergiler yoluyla vatandaştan toplandı. Hatta bu amaçla Cumhuriyet tarihinde ilk kez Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) aynı yıl içinde iki kez tahsil edildi.

Türkiye vergi sisteminin sorunlarını ve çözüm yollarını Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar ile konuştuk. ‘Vergilendirmenin Anayasal Sınırları’, ‘Uluslararası Vergi Hukuku’, ‘Vergi Planlaması’, ‘Kurumlar Vergilendirmesi’, ‘Vergi Denetimi’, ‘Vergi Uyuşmazlıklarını Çözüm Yolları’, ‘Vergi Kaçakçılığı Suçu’ konularına odaklanan Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, halen İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor.

2019-2021 yılları arasında Berlin Hür Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak da görev yapan Yavaşlar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı gibi birçok alanda da idari görevlerde bulundu.

1992’de İstanbul Barosu’na kaydolan Yavaşlar’ın ayrıca European Association of Tax Law Professors (EATLP), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), International Fiscal Association (IFA), Alman – Türk Hukukçular Derneği (Deutsch-Turkisch) gibi çeşitli kurumlara üyeliği bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.