  Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 atama Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama


Son Güncellenme:
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 sözleşmeli personel alımına yönelik KPSS 2025/5 tercihleri, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS/5 ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edeceği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 6 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte, adayların dikkati Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının açıklanma tarihine odaklandı.

KPSS 2025/5 atama sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tarih henüz ÖSYM tarafından ilan edilmemiş olsa da, tercihlerin üzerinden geçen süre ve önceki takvimler göz önüne alındığında, sonuçların önümüzdeki günlerde (Ekim ayı içinde) açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, başarılı adayların atamaları bakanlık bünyesindeki hastanelere yapılacaktır.

KPSS 2025/5 ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

KPSS 2025/5 İle Alımı Yapılacak 15.247 Sözleşmeli Personelin Kadro ve Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleştirdiği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımına ilişkin unvan, branş ve sayı dağılımları Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla kesinleşti.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşların detaylı dökümü:

Unvan / BranşKontenjan Sayısı
HEMŞİRE6.445
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)1.370
EBE805
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)439
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)303
BÜRO PERSONELİ290
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)233
TEKNİKER233
TEKNİSYEN231
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)166
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)150
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)135
FİZYOTERAPİST133
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)129
MÜHENDİS122
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)120
DİYETİSYEN116
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ102
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)79
SOSYAL ÇALIŞMACI76
KLİNİK PSİKOLOG60
PSİKOLOG63
AVUKAT50
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ45
MİMAR40
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP)36
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)35
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)29
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)28
PERFÜZYONİST27
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)27
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)25
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)18
ODYOLOG17
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)17
BİYOLOG15
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ14
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)13
SAĞLIK FİZİKÇİSİ12
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)11
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)10
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)10
GERONTOLOG8
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)8
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)6
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)5
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)2
Genel Toplam15.247

