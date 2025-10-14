Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 sözleşmeli personel alımına yönelik KPSS 2025/5 tercihleri, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS/5 ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edeceği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 6 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte, adayların dikkati Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının açıklanma tarihine odaklandı.

KPSS 2025/5 atama sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tarih henüz ÖSYM tarafından ilan edilmemiş olsa da, tercihlerin üzerinden geçen süre ve önceki takvimler göz önüne alındığında, sonuçların önümüzdeki günlerde (Ekim ayı içinde) açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, başarılı adayların atamaları bakanlık bünyesindeki hastanelere yapılacaktır.

KPSS 2025/5 ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

KPSS 2025/5 İle Alımı Yapılacak 15.247 Sözleşmeli Personelin Kadro ve Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleştirdiği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımına ilişkin unvan, branş ve sayı dağılımları Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla kesinleşti.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşların detaylı dökümü: