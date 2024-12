“Dövme sanatını 17 ülkeye taşıdık”

Cleopatra Ink Kurucusu ve Lideri Halil İbrahim Karadere, “Büyüme stratejimizin temelinde güçlü franchise ağıyla Türkiye’deki deneyimimizi globale taşımak var” diyor. Özellikle ABD pazarında atağa geçen şirketin üç ila beş yıl içerisindeki önceliği ise ABD’nin her eyaletinde en az bir stüdyoya ulaşmak.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

Alanya’da 2014’te ‘modern dövme konsepti’ yaratma hedefiyle ilk stüdyosunu açan Cleopatra Ink, bugün uluslararası arenada tanınan bir marka haline geldi. Yunan adalarıyla başladığı yurt dışında büyüme yolculuğunu Almanya, Finlandiya gibi Avrupa ülkeleriyle sürdüren şirket, 2022’de Los Angeles’te ilk stüdyosunu açarak ABD pazarına da giriş yaptı. Gelinen noktada toplamda 17 ülkede 100’den fazla stüdyoyla faaliyet gösteren, Amerika’da ise çeşitli eyaletlerde 25’ten fazla stüdyoya ulaşan Cleopatra Ink’in hedefi, bu yılın sonuna kadar ABD’deki stüdyo sayısını 30-35’e çıkarmak.

Cleopatra Ink Kurucusu ve Lideri Halil İbrahim Karadere; 2024 yılı sonu itibarıyla ABD’de Miami’de yeni bir genel merkez (US HQ) açarak global bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım daha attıklarını söylüyor. ABD’de özellikle New York, Florida ve Hawaii’de yeni franchise’lar vermeyi, belirli bir sırayla her eyalete genişlemeyi planladıklarını söyleyen Karadere, “Önceliğimiz, üç ila beş yıl içerisinde ABD’nin her eyaletinde en az bir stüdyomuzun bulunması” diyor. Türkiye’de toplamda 63 şubeye ulaşan Cleopatra Ink, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’deki toplam şube sayısını da 80’e çıkarmayı planlıyor. Halil İbrahim Karadere ile Cleopatra Ink’in büyüme ve globalleşme yolculuğunu konuştuk.

Cleopatra Ink’in kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz?

Alanya’dan dünya çapında bir marka yaratma vizyonuyla yola çıktık. Markamız sanat ve müşteri memnuniyeti odaklı vizyonuyla 2014’ten bu yana büyük bir hızla büyüyor. Markanın temellerini atarken dövme sanatını sadece bir kişisel ifade aracı değil, aynı zamanda profesyonel bir disiplin olarak geliştirme misyonunu benimsedik. Dövme tasarımcıları ile kişisel hikayeleri dinleyerek kişinin kimliğini yansıtan özel tasarımlar oluşturuyoruz. Dövme dünyasında yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla sektörde bir adım öne çıkmayı da başardık.

İlk günden bu yana nasıl bir gelişim kaydettiniz?

Başlangıçta, turizm bölgelerine ve Akdeniz kıyı şeridine franchise’lar alarak hızla büyüdük. Bu başarının ardından konseptimizi büyük şehirlere ve farklı illere taşıyarak şehir stüdyoları açtık. Turizm stüdyolarımızın ardından şehir merkezlerinde de genişlemeye devam ettik. Markamızın genel merkezini 2022 yılı sonunda Alanya’dan İstanbul’a taşıdık.

Uluslararası alanda ise Yunan adalarıyla başladığımız genişlememizi Almanya, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerine taşıdık. 2022’de Los Angeles’te ilk stüdyomuzu açarak Amerikan pazarına da giriş yaptık. Şu an Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde stüdyo sayımız 25’i aştı. 2024 yılı sonu itibarıyla ABD/Miami’de yeni bir genel merkez (US HQ) açarak global bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım daha atıyoruz.

Türkiye’de kaç şubeye ulaştınız?

Büyüme stratejimizin temelinde güçlü bir franchise ağı oluşturarak Türkiye’deki deneyimimizi uluslararası pazara taşımak yer alıyor. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla ve Samsun’da toplamda 63 şubemiz var. Çok yakında İstanbul Nişantaşı şubemiz yeniden açılacak. Türkiye’de 2025 yılı sonuna kadar 15’ten fazla franchise şube açarak Türkiye’deki toplam şube sayımızı 80’e çıkarmayı planlıyoruz. Önceliğimiz, İstanbul Anadolu Yakası. Şu anda bulunmadığımız ama potansiyeli olan iller de merceğimiz altında.

2024 yılı nasıl geçiyor?

2024, Cleopatra Ink için oldukça dinamik ve büyüme odaklı geçiyor. Bu yıl en hızlı büyümeyi ABD pazarında gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de de yeni stüdyolar açmaya devam ederek marka varlığımızı güçlendiriyoruz. 2024’ün sonunda ABD’de 25’i aşan stüdyo sayımızı 30-35’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Kuruluştan bu yana hiç yatırım aldınız mı?

Kuruluştan bu yana dış yatırım almadan, organik bir büyüme süreci izledik. Sürdürülebilir bir büyüme modeli ve uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Finansal yapımızı sağlam temeller üzerine kurarak şeffaflık ve profesyonellikten ödün vermeden büyümemizi sürdürüyoruz. Bu organik büyümenin temelinde franchise ortaklarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleri yer alıyor. Franchise ortaklarımızla büyümeye devam ediyoruz. Bu iş birliği markamızın güçlenmesine ve uluslararası pazarlarda genişlememize katkı sağlıyor. Gelecekte ise iş hedeflerimizle örtüşen ve marka değerimizi daha da artırabilecek stratejik yatırım fırsatlarını da değerlendirmeye açık olabiliriz.

Orta-uzun vadede Cleopatra Ink’i hangi konumda görmek istiyorsunuz?

Gelecekte hem yerel hem de uluslararası pazarlarda Cleopatra Ink’i daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Kaliteden ödün vermeden, benzersiz müşteri deneyimiyle büyümeye devam etmek için sürekli yenilikçi stratejiler ve teknolojiler geliştirirken sanatın sınırlarını zorlayarak dövme dünyasında yeni standartlar belirlemeye kararlıyız.

Türkiye’de henüz stüdyomuz olmayan lokasyonlarda açılış yapmaya devam edeceğiz. Ancak önceliğimiz, üç ila beş yılda ABD’nin her eyaletinde en az bir stüdyomuzun bulunması. Bu hedefe ulaşmak için franchise ağımızı güçlendirecek stratejiler geliştiriyor, pazar araştırmalarıyla en uygun lokasyonları belirliyoruz.

“Modern dövme konseptli stüdyolar yaratarak sektörde ‘gamechanger’ olduk”

“ÖNCELİĞİMİZ; SANAT VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ” Cleopatra Ink, Türkiye’nin en bilinen ve en büyük dövme zincirlerinden biri olarak sektörde fark yaratmayı başarmış bir dünya markası. Ödüllü sanatçılarımız, yüksek hijyen standartlarımız ve benzersiz dövme deneyim süreçlerimiz, müşterilerimiz tarafından sıklıkla tercih edilmemizin en önemli nedenlerinden. Modern dövme konseptli stüdyolar yaratarak sektörde bir ‘gamechanger’ olduk. Sanat ve müşteri memnuniyetini öncelik haline getirirken dijital stratejimizi de ‘always on’ prensibiyle sürdürüyoruz. Dijital mecralarda aktif kampanyalar yürütüyor, markamızın farklılıklarını her platformda anlatıyoruz. Hem Türkiye’deki hem de uluslararası arenadaki stüdyolarımız, bu stratejiyi başarıyla uygulayarak hedef kitlemize etkin bir şekilde ulaşıyor.

Cleopatra Ink, Türkiye’nin en bilinen ve en büyük dövme zincirlerinden biri olarak sektörde fark yaratmayı başarmış bir dünya markası. Ödüllü sanatçılarımız, yüksek hijyen standartlarımız ve benzersiz dövme deneyim süreçlerimiz, müşterilerimiz tarafından sıklıkla tercih edilmemizin en önemli nedenlerinden. Modern dövme konseptli stüdyolar yaratarak sektörde bir ‘gamechanger’ olduk. Sanat ve müşteri memnuniyetini öncelik haline getirirken dijital stratejimizi de ‘always on’ prensibiyle sürdürüyoruz. Dijital mecralarda aktif kampanyalar yürütüyor, markamızın farklılıklarını her platformda anlatıyoruz. Hem Türkiye’deki hem de uluslararası arenadaki stüdyolarımız, bu stratejiyi başarıyla uygulayarak hedef kitlemize etkin bir şekilde ulaşıyor. “AKADEMİ, ABD’DE DE FAALİYETE GEÇECEK” En büyük farklarımızdan biri; dövme sanatına sadece bir hizmet olarak değil, aynı zamanda kişisel hikayelerin sanata dönüştüğü bir süreç olarak yaklaşmamız. Yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla her zaman ön planda olmayı başardık. Ayrıca kendi insan kaynağımızı yetiştirmek amacıyla Cleopatra Ink Akademi’yi kurduk. Bu akademiler sayesinde profesyonel ve alanında uzman kadrolar oluşturuyoruz. Şu an Türkiye’de İstanbul’da bulunan akademimiz, yakında ABD’de de faaliyete geçecek.