"Dünya savaşı korkusu 2024’te de sürecek"

Ukrayna-Rusya ve İsrail-Hamas savaşının 1945 sonrası dünya düzenini fiilen sona erdirdiğini ifade eden İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, “Küresel düzendeki bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı, 2024’te de 3. Dünya Savaşı riskini diri tutacak” diyor.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılı, bir yandan 2020 başından beri küresel ölçekte görülen Covid salgını sonrası normalleşme adımlarının hızlandığı bir yıl olurken, diğer yandan bölgesel çatışmaların ve savaşların arttığı, gerilim dozu yüksek bir yıl oldu.

Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan Rusya-Ukrayna ve Azerbaycan-Ermenistan savaşına, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırısı ile fitili ateşlenen ve İsrail’in Gazze’yi işgali ile çok ağır sivil kayıpların yaşandığı İsrail-Hamas savaşı eklendi.

2024 yılında Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’yi işgalinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan AB ülkeleri ve Güney Amerika’da yükselen popülist sağ partiler ve Kasım 2024’teki ABD seçimlerinden Trump’ın yeniden başkan olarak çıkma ihtimali, küresel barış konusunda karamsar bir dönemden geçildiği inancını güçlendiriyor.

2024 ve sonrasında yaşanabilecek olası gelişmeleri ve Türkiye’nin dış politikadaki hamlelerini Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ile konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.