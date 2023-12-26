ARA
Bist 100
7299,33
0,47%
Bist 100
Dolar/TL
29,2711
0,3982%
Dolar/TL
Euro/TL
32,3133
0,9059%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1039
0,2643%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1938,04
0,71%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları

"Dünya savaşı korkusu 2024’te de sürecek"

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, “Küresel düzendeki bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı, 2024’te de 3. Dünya Savaşı riskini diri tutacak” diyor.

26 Aralık 2023
"Dünya savaşı korkusu 2024’te de sürecek"

Ukrayna-Rusya ve İsrail-Hamas savaşının 1945 sonrası dünya düzenini fiilen sona erdirdiğini ifade eden İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, “Küresel düzendeki bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı, 2024’te de 3. Dünya Savaşı riskini diri tutacak” diyor.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılı, bir yandan 2020 başından beri küresel ölçekte görülen Covid salgını sonrası normalleşme adımlarının hızlandığı bir yıl olurken, diğer yandan bölgesel çatışmaların ve savaşların arttığı, gerilim dozu yüksek bir yıl oldu. 

Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan Rusya-Ukrayna ve Azerbaycan-Ermenistan savaşına, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırısı ile fitili ateşlenen ve İsrail’in Gazze’yi işgali ile çok ağır sivil kayıpların yaşandığı İsrail-Hamas savaşı eklendi. 

2024 yılında Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’yi işgalinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan AB ülkeleri ve Güney Amerika’da yükselen popülist sağ partiler ve Kasım 2024’teki ABD seçimlerinden Trump’ın yeniden başkan olarak çıkma ihtimali, küresel barış konusunda karamsar bir dönemden geçildiği inancını güçlendiriyor. 

2024 ve sonrasında yaşanabilecek olası gelişmeleri ve Türkiye’nin dış politikadaki hamlelerini Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ile konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1938,04 0,71%
  • ALTIN ONS 2059,37 0,31%
  • BIST 100 7299,33 0,47%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,2711 0,3982%
  • EURO/TURK LIRASI 32,3133 0,9059%
  • EURO/USD 1,1039 0,2643%
  • INGILIZ STERLINI 1,27081 0,11068%
  • JAPON YENI 142,41 -0,016%
  • KANADA DOLARI 1,3209 -0,33614%
  • RUS RUBLESI 91,6375 -0,3859%
Günün En Çok Okunanları
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL