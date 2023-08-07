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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Ekonomiye güven yüzde 1,8 geriledi

Temmuz ayı içerisinde yapılan vergi zamları ve yükselişe geçen enflasyon, ekonomiye olan güveni de aşağıya çekti.

07 Ağustos 2023
Ekonomiye güven yüzde 1,8 geriledi

Temmuz ayı içerisinde yapılan vergi zamları ve yükselişe geçen enflasyon, ekonomiye olan güveni de aşağıya çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. 

Buna göre, endeks haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu. Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi.

İNŞAATTA TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı. 

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü. 

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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