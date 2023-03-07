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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Ekonomiye güvende sınırlı düşüş

Türkiye İstatistik Kuru-mu'nun (TÜİK) verilerine göre 11 ilde deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında ekonomik güven ocak ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.

07 Mart 2023
Ekonomiye güvende sınırlı düşüş

Türkiye İstatistik Kuru-mu'nun (TÜİK) verilerine göre 11 ilde deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında ekonomik güven ocak ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı. 

Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 102,4 olarak kaydedildi. 

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı. 

Tüketici Güven Endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 olarak kaydedildi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

PMI ENDEKSİ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan İSO'nun İmalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Türkiye'yi sarsan depremlerin yaşandığı şubat ayında 50,1 değerini aldı. Endeks ocak ayında da 50,1 olarak kaydedilmişti. 

Endekste 50'nin altı değerler daralmaya, üstündeki değerler ise büyümeye işaret ediyor. İSO'dan yapılan açıklamaya göre manşet endeksin eşik değer 50'nin üzerinde kalmasında tedarikçilerin teslimat sürelerindeki belirgin artış etkili oldu. 

Depremin girdi temini ve teslimatında yol açtığı zorluklar nedeniyle tedarikçilerin teslimat sürelerinde son 10 ayın en yüksek oranlı artışı kaydedildi.


 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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