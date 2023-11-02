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En önemli meselemiz eğitim olmalı

Tuncay Özilhan, 73 yıllık kurumun lideri olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair beklentilerini Ekonomist’e anlattı.

02 Kasım 2023
En önemli meselemiz eğitim olmalı

Anadolu Grubu ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında uzun vadeli öngörülebilirliği sağlayacak kurumlara ve kurallara ihtiyaç olduğunu belirterek, “İkinci yüzyılda eğitim en önemli meselemiz olmalı” diyor.

İş dünyasının duayen ismi ve Cumhuriyetin ilk sanayi girişimlerinden biri olan Anadolu Grubu’nun yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, 73 yıllık kurumun lideri olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair beklentilerini Ekonomist’e anlattı. 

Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde geleceğe ilerleyebilmesi için makroekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini söyleyen Tuncay Özilhan, bunun da yapısal reformların doğru yapılması ve yatırımı artırmak için uzun vadeli öngörülebilirliği sağlayacak kurumlara ve kurallara dayalı bir ekonomi yönetimi ve girişimci ekosistemi sağlamaktan geçtiğine vurgu yapıyor. 

İkinci yüzyılda eğitimin en önemli meselemiz olması gerektiğini kaydeden Özilhan’a sorularımızı  yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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