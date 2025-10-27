Yetki belgesiz ikinci el araç ticaretine ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yetki belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca, 2025 yılında yetki belgesiz ticaret nedeniyle uygulanan ceza tutarının ise 174 milyon TL'ye ulaştığının altı çizildi.

79 binden fazla işletmeye yetki belgesi verildi

Bakanlık, yetki belgesi zorunluluğunun güvenli ve şeffaf ticaretin sağlanması amacıyla uygulandığını belirterek, bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi” verildiğini açıkladı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önemli bir yer tutan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürüttüğümüz denetim ve düzenleme çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI, YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU İLE GÜVENLİ VE ŞEFFAF TİCARETİN TESİSİNİ SAĞLAMAKTADIR

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda, bugüne kadar 79.113 işletmeye 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi' düzenlenmiştir."

"Denetimlerimiz kesintisiz şekilde sürmektedir"

Bakanlık tarafından yürütülen düzenli inceleme ve denetimler neticesinde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulandığının altı çizilerek, denetimlerin kesintisiz şekilde sürdüğünün altı çizildi:

"Yalnızca bu yıl içerisinde, yetki belgesi ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası uygulanmış olup, ceza tutarları 174 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaret hatlarının düzenlenmesiyle kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde sürmektedir."