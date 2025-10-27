Askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama sayfası

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kasım 2025 sınıflandırma dönemine ait askerlik yerleri ve sonuçları için beklenen tarih geldi.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 27 Ekim 2025 (bugün) tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Tekrar Sınıflandırma: Sınıflandırma işlemi yapılan yükümlüler, tekrar bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları İçin Uyarı: Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde ayrılmış olanlar da dahil olmak üzere, yedek subay/astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen geçerli bir mazereti olmaksızın bakaya kalanlar (sevklerini erteleyenler), er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanırken, yedek subay/astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin birliklerine sevk tarihleri (celp tarihleri) de belirlendi.