Askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama sayfası

Kasım celbi dönemiyle birlikte on binlerce yükümlü, vatanî görevini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olmaya hazırlanıyor. Bugün, silah altına girecek adaylar için kritik bir gün zira Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik yerlerini (sınıflandırma sonuçlarını) bugün duyuracak.
KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Kasım 2025 sınıflandırma dönemine ait askerlik yerleri ve sonuçları için beklenen tarih geldi.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 27 Ekim 2025 (bugün) tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Tekrar Sınıflandırma: Sınıflandırma işlemi yapılan yükümlüler, tekrar bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları İçin Uyarı: Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde ayrılmış olanlar da dahil olmak üzere, yedek subay/astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen geçerli bir mazereti olmaksızın bakaya kalanlar (sevklerini erteleyenler), er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanırken, yedek subay/astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin birliklerine sevk tarihleri (celp tarihleri) de belirlendi.
Yükümlü Sevk Tarihleri (Kasım 2025 Dönemi):
|Yükümlü Statüsü ve Grubu
|Sevk Tarihi
|Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup)
|06 Kasım 2025
|Er (2’nci Grup)
|04 Aralık 2025
|Er (3’üncü Grup)
|08 Ocak 2026
Sevk Belgesi Alma Süreci:
Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren olmak üzere;
e-Devlet üzerinden veya
Askerlik şubelerinden alabileceklerdir.
Yol ve İaşe Bedeli Ödemesi:
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde (ADNKS) kayıtlı adresi ile eğitim birliği arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir.
Bu ödemeler, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı kullanılarak PttMatiklerden çekilebilecektir.