En önemli öncelik enflasyon olmalı

Türkiye iş dünyasının 2024’teki en önemli beklentisinin enflasyonun düşürülmesi olduğunu vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “KOBİ’lerin yüksek enflasyonla mücadelesine yönelik politikalar daha etkin şekilde uygulanmalı” diyor.

Türkiye iş dünyası 2024 yılına enflasyonla mücadelede başarı kazanılması umuduyla giriyor. Özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren KOBİ’ler için bir yandan son iki yılda yaşanan maliyet artışları diğer yandan finansmana ulaşamama sorunu, yakıcı bir hal almış durumda.

Çatısı altında 26 bölgesel, dört sektörel olmak üzere 30 federasyon, 331 üye dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket bulunduran Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ile iş dünyasının 2024 beklentilerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.