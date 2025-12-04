Prof. Dr. Bektaş'tan İstanbul depremi açıklaması: Zaman ve büyüklük revize edilmeli

Ancak ona göre günümüzde elde edilen GPS, İnSAR ve denizaltı akustik çalışmaları, fayın kısmen sürünme hareketi yaparak deprem enerji bütçesini düşürdüğünü gösteriyor.

Bektaş, bu duruma işaret ederek maksimum olası deprem büyüklüğünün M6,6 civarında olabileceğini söyledi. Beşktaş'ın mesajları şöyle:

■ Doğu Marnaradaki 1766 M7,2-7,4 Depreminin büyüklüğü yıkım tahminine dayanır ( Ambraseys,2002).

■ 30 yıl içerisindeki Deprem beklentisi ise tarihsel depremlerin istatistiki bir sonucudur (Tom Parson,2004)

■ Her iki çalışma Ana Marmara Fayının tam kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini varsayar.

■ Oysa, günümüzdeki GPS, İnSAR, ve denizaltı akustik çalışmaları fayın kısmende olsa creep yaparak deprem enerji bütçesini oldukça düşürdüğünü (max. M6,6) gösterebilir.

Bektaş, "Peki sizin bilgilerinize dayanarak hangi ilçe kaç ile sallanır?" sorusuna ise şu yanıtı vermiş:

Deprem şiddeti vıı - vııı gerçekleşir. M7,2 ye göre 6,6-6,8 depremi 4-8 kat daha az enerji üretir. Doğu Marmara'nın sahil kısmı en fazla etkilenir.