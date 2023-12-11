Temelleri 2006'da atıldı... Enerjide Romanya'da, sağlıkta ABD'de büyüyor

Temelleri 2006’da atılan MİA Teknoloji, faaliyetlerine kimliklendirme, güvenlik, sağlık bilişim ve akıllı ulaşım teknolojileri sektörleri ile başlamış bulunuyor. Kurulduğu günden itibaren müşterilerine ihtiyaçlarına yönelik yazılım projeleri geliştiren şirket, değişen sektör ihtiyaçları ve müşteri talepleri ile siber güvenlik teknolojisi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla beraber 2020 yılında metaverse, 2022 yılında yeni paylaşımlı ulaşım teknolojilerinde, 2023 başında da elektrikli araç şarj ağı ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet göstermeye yönelik adımlar atıyor. MİA Teknoloji’nin akıllı ulaşım alanında faaliyet gösteren elektrikli araç paylaşımı ve elektrikli araç şarj ağı hizmetleri sunan ‘Tripy Mobility’ ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ‘Enerjey Enerji’ olmak üzere iki iştirak şirketi var.

Doha, New York ve Rabat’ta yer alan şirketleri vasıtasıyla mevcut teknolojilerini taşımak, yeni iş ortaklıkları geliştirmek ve bu pazarlarda pay sahibi olmak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal, “2023 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarımızı açıkladık. Şirketimiz dokuz aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt karını yüzde 130 artırarak 459 milyon TL’ye, cirosunu yüzde 120’lik bir artışla 784 milyon TL’ye ve net karlılığını yüzde 105’lik bir atışla 390 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Dokuz aylık süreç içerinde sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek ve işbirlikleri kurarak, sürdürülebilir ve etkili bir dönem geçirdik diyebilirim” diye anlatıyor.

ROMANYA PAZARINA GİRİYOR

Paylaşımlı elektrikli bisiklet pazarına girdikten sonra filosunu dört katına çıkaran şirket, Türkiye’de var olan güçlü iş birliklerini yurtdışına da taşıma hedefi doğrultusunda Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika ülkelerinde ortak çalışmalar yapmak ve yerel üniversitelerle AR-GE projelerine başlamak üzere; Fas Krallığı'nda ‘MIA TURTEK AFRIK’ ticari unvan ile MİA Teknoloji’ye ait bir şube kuruluşu gerçekleştirdi. Geleceğin yenilenebilir enerji teknolojileri alanında AR-GE geliştirmek üzere kurulan Enerjey Enerji ise fotovoltaik solar projeler ve batarya enerji depolama sistemleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe yapay zeka ile yazılım çözümleri sunmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim santralleri yatırımları yapmayı amaçlıyor.

Bu alanda Avrupa’da cazip bir pazar haline gelen Romanya’ya yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Ünal, “Enerjey ile başta Türkiye’de GES ve enerji depolama alanında yaptığımız başvuru süreçleri ile bu alanda büyük yatırımlar hedefliyoruz. Enerjide başta Romanya olmak üzere yurt dışına atacağımız adımlarla daha hızlı büyüme planlıyoruz. Yurt dışında gerçekleştireceğimiz projeler ile yatırımlarımızın etki alanını genişleteceğiz” diyor.

Ünal, Tripy tarafında da sahip oldukları paylaşımlı elektrikli araç ve elektrikli araç şarj ağı sistemlerini Türkiye’de geliştirip yurt dışına açarak büyük iş ortaklıkları ve yatırımları hayata geçirmeyi planladıklarını söylüyor.

İLK 5’İ HEDEFLİYOR

Elektrikli araç paylaşım sistemi filolarını büyütmek amacıyla yeni şehirlerle görüştüklerinden de bahseden Ünal, 10 farklı ilde 24 farklı lokasyonda şarj ağı anlaşmaları gerçekleştirdiklerini, 2024’te yüzde 90 oranında DC istasyon ağına sahip olmayı ve Türkiye genelinde elektrikli araç şarj ağ operatörleri arasında ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini söylüyor. Ünal, “2024’te paylaşımlı araçlarımızı da şarj ağı sistemimize entegre ederek sıfır karbon salınımı ile kesintisiz sürdürülebilir bir ulaşım ağı sağlamayı amaçlıyoruz. 2024 yılının son çeyreğine doğru, şarj istasyonlarının elektriğini karşılamak adına güneş enerji santrali kurma projemiz yer alıyor” diye ekliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE YATIRIM

“Sağlık sektörüne yönelik de birçok yazılım projesini hayata geçirdik. Bu alanda sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans hakları ile ilgili olarak sağlık yazılımında önde gelen ABD merkezli bir firma ile yatırım bazlı görüşmelerimiz sonuçlandı. Görüşmelerimiz sonrasında şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının, ABD’de kurduğumuz New York merkezli MIA Tech Corporation unvanlı iştirak şirketimize devredilmesi ve yine bu iştirakin yüzde 51 hissesinin 46 milyon dolara ABD merkezli yatırımcı firmaya satılmasına ilişkin niyet mektubu imzaladık.”



