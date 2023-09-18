Enflasyon yıl sonunda yüzde 70’leri görebilir

Türkiye ekonomisinde 2023-2026 dönemini kapsayan hedef ve tahminleri içeren Orta Vadeli Program (OVP) 6 Eylül'de açıklandı. O günden bugüne yeni OVP'deki öngörüler üzerine çokça yazıldı, çizildi.

Kuşkusuz ki bundan önceki OVP'ler ile kıyaslandığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde kaleme alınan yeni OVP'de daha 'rasyonel' öngörüler ortaya konmuş durumda. Bizim burada ele alacağımız ve aslında ekonomi açısından en kritik noktada olan makroekonomik parametre ise tahmin edilebileceği gibi enflasyon olacak.

TCMB'nin yıl sonu için önce yüzde 58, ardından yüzde 62 seviyesi olarak belirlediği 2023 enflasyonu için OVP'de yüzde 65 seviyesi baz alındı. 2024 için yüzde 33 ve 2025 için yüzde 15 seviyesi ise korundu.

Enflasyonda tek hane için hükümetin öngördüğü tarih 2026 oldu. Ancak 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65'e çıkarılsa da güncel veriler yıl sonunda yüzde 70'ler seviyesinin görülmesinin hiç de sürpriz olmayacağını gösteriyor.

İKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 20

Son açıklanan Ağustos 2023 enflasyon verilerine baktığımızda, TÜFE'nin ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyonun yüzde 47,83'ten yüzde 58,94'e yükselerek yılın zirvesine yerleştiğini görüyoruz. Böylelikle yalnızca son iki aylık enflasyon artışı yüzde 19,44 olarak gerçekleşmiş oldu.

ÜFE ise, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

ENAG'I GEÇTİ

Bu arada Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) aylık enflasyonu ağustosta yüzde 8,59 olarak hesapladığını ve böylelikle aylık olarak ilk kez TÜİK'in gerisinde kaldığını da not edelim. 2023 için geriye kalan dört ayda enflasyondaki yükseliş trendinin süreceğini ve yıl sonunda beklentileri aşan bir gerçekleşme ile yüzde 70'ler seviyesinin zorlanacağını söyleyebiliriz.