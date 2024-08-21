ARA
DOLAR
33,93
0,13%
DOLAR
EURO
37,76
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
2736,23
-0,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
10013,44
0,31%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları

Enflasyonda yıl sonu hedefi değişecek mi?

Enflasyonda yaz ayları için beklenen baz etkisi kendini gösteriyor. Geçen yıl temmuzda tüketici enflasyonu aylık yüzde 10’a yakın artmıştı.

21 Ağustos 2024 | 11:18
Enflasyonda yıl sonu hedefi değişecek mi?

TÜİK’in açıkladığı Temmuz 2024 verilerine göre ise tüketici enflasyonu aylık bazda 3,23 artarak, yıllık bazda enflasyonun yüzde 61,78’e gerilemesine yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, dört temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu da aynı dönemde yıllık bazda gerilemeyi sürdürdü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2736,23 -0,1%
  • ALTIN ONS 2508,26 -0,23%
  • BIST 100 10013,44 0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,151 0,606%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36029 -0,12922%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,81 0,5837%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9305 0,1306%
  • EURO/DOLAR 1,1115 -0,1375%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7606 0,1416%
  • STERLIN/DOLAR 1,30344 0,01074%
Borsa Haberleri
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak? Yönetim Kurulu Başkanı gong töreninde konuştu
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
GERİ
İLERİ
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak? Yönetim Kurulu Başkanı gong töreninde konuştu
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL