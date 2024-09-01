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“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”

Sanko Holding’in başkanı Adil Sani Konukoğlu, global zorluklara rağmen bu yıl 2 milyar dolar ciro öngörüyor. Konukoğlu, bugünkü koşullarda döviz kurunun daha yüksek olması gerektiğini ve enflasyonla mücadele için yüksek faize bir süre daha katlanmak gerektiğini söylüyor.

01 Eylül 2024 | 16:25
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”

Pandeminin ilk günlerinde Sanko Holding’in yönetim kurulu başkanlık görevini ağabeyi Zeki Konukoğlu’ndan devralan Adil Sani Konukoğlu, başkanlık koltuğunda geçen dört yıllık süreçte 1,2 milyar dolarlık yatırıma imza attı.

Gaziantep’te bir dokuma tezgahında 120 yıl önce temelleri atılan grubun kurumsallaşması, çalışan sayısının artması ve kadın çalışan oranının yükselmesi hedeflerinde önemli adımlar atan Adil Sani Konukoğlu, bu yıl 2 milyar dolarlık bir ciro öngördüklerini anlatıyor. Konukoğlu ile holding ve ekonominin gidişatını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
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Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Yatırım araçlarının haftalık performansları: En çok borsa prim yaptı
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
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Oba Makarna (OBAMS) temettü teklifini güncelledi
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