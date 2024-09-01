“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”

Pandeminin ilk günlerinde Sanko Holding’in yönetim kurulu başkanlık görevini ağabeyi Zeki Konukoğlu’ndan devralan Adil Sani Konukoğlu, başkanlık koltuğunda geçen dört yıllık süreçte 1,2 milyar dolarlık yatırıma imza attı.

Gaziantep’te bir dokuma tezgahında 120 yıl önce temelleri atılan grubun kurumsallaşması, çalışan sayısının artması ve kadın çalışan oranının yükselmesi hedeflerinde önemli adımlar atan Adil Sani Konukoğlu, bu yıl 2 milyar dolarlık bir ciro öngördüklerini anlatıyor. Konukoğlu ile holding ve ekonominin gidişatını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.