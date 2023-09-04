Euro Bölgesi’nde alarm sinyalleri artıyor

Türkiye dış ticaretinin yüzde 50'den fazlasını kaplayan Euro Bölgesi ekonomileri yakın gelecek açısından alarm sinyalleri vermeye devam ediyor. Ortaya konan son veriler, Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin ağustos ayında 33 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ediyor.

Almanya merkezli Hamburg Commercial Bank (HCOB) tarafından hazırlanan Euro Bölgesi satın alma yöneticileri bileşik endeksi (Bileşik PMI) ağustos ayında Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Temmuz ayında 48,6 puandan ağustosta 47,0 puana gerileyen bileşik PMI; pandemi dönemi dışarıda bırakıldığında bu seviyeyi en son Nisan 2013'te görmüştü.

Ağustos ayında imalat PMI 42,7 puandan 43,7 puana toparlansa da daralmaya işaret etmeyi sürdürürken, hizmetler PMI 30 ayın en düşük seviyesi olan 48,3 puana düştü. Bununla birlikte, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da ekonomik aktivite ağustos ayında Mayıs 2020'den bu yana görülen en hızlı düşüşü yaşarken, Fransa'da da hizmetler sektörü PMI ağustos ayında 30 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bu tablo, Türkiye ihracatı açısından hayati önemi olan Avrupa pazarında önümüzdeki aylarda ciddi bir talep daralması ihtimalini güçlendiriyor.

