Fairy iş birliğini büyüten Aksan’dan yeni fabrika yatırımı

Geçen yıl küresel temizlik devi P&G (Procter & Gamble) ile lisans iş birliği kapsamında Fairy markalı çok amaçlı temizlik havluları üretmeye başlayan Aksan Kozmetik, artan talebi karşılamak için yeni tesis yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 70 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulacak ve yaklaşık 65 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni üretim tesisiyle şirket, ıslak mendil üretim kapasitesini mevcut seviyesinin beş katına çıkartılması planlanıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla çalışan sayısının da 450'den 800'e yükselmesi hedefleniyor.

Hadımköy’deki üretim tesisinin kapasitesinin artan talebi karşılamakta yetersiz kalmaya başlaması üzerine yeni yatırım kararının alındığını belirten Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, “100 milyon dolar yatırımla yeni fabrikamızı inşa ediyoruz. Tesisimiz 65 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olacak ve tamamen otomatik bir altyapıyla donatılacak. Bu yatırımla üretim kapasitemizi yaklaşık beş kat artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca P&G’yle iş birliğimizi genişleterek Fairy markası için nemlendirici sıvı el sabunlarını üretmeye başlıyoruz. İlk kez piyasaya sunulacak olan FAIRY sıvı el sabunlarının tamamını yeni fabrikamızda üreteceğiz. Bu tesis sayesinde Aksan Kozmetik olarak ürünlerimizi daha geniş küresel pazarlara ulaştırmayı amaçlıyoruz” diyor.

Hedef 10 ülke

Şirket, P&G (Procter & Gamble)’la yapılan anlaşma kapsamında ilk aşamada 10 ülkede büyümeyi hedefliyor. Arap yarımadasında 10 ülkeyle anlaştıklarını ancak İran ve İsrail arasında çıkan savaşın bölgeyi etkilediğini belirten Zafer Kutanoğlu, “Arap ülkelerine anlaşmaları, sözleşmeleri yaptık. Mayıs ayında oralarda lansman yapacakken sadece üç ülkeye mal sevk edebildik ve bu savaş döneminin geçmesini bekledik. İşte bu savaşın gelişimlerine de zaten şu anda nihayetlenmek üzere. O 10 ülkenin yanı sıra artık Gürcistan’a da ürün gönderiyoruz. Toplam 14 ülkede aktif olarak Fairy yüzey temizleme havlusunu piyasaya süreceğiz” diye konuşuyor. Geçen yıl 300 milyon dolar olan yüzey temizleme havlusu pazarının bu yıl 500 milyon dolara ulaştığını belirten Kutanoğlu, pazarın büyüme potansiyelinin devam ettiğini vurguluyor.

Yeşil organize sanayi bölgesinde kurulacak tesis, sürdürülebilirlik odaklı altyapısıyla da dikkat çekiyor. Tesis çatısında kurulacak 10 megavat kapasiteli güneş enerji santrali sayesinde üretimde yenilenebilir enerji kullanımının artırılması planlanıyor. Ayrıca yağmur suyu toplama sistemiyle elde edilen suyun arıtılarak üretim süreçlerinde değerlendirilmesi hedefleniyor. Şirket, duş jeli, şampuan, sıvı sabun ve ıslak mendil gibi ürünlerin üretiminde geri kazanılmış yağmur suyundan yararlanmayı planlıyor.