Faiz indiriminde son hamle geldi

YENİ POLİTİKA NE OLACAK?

YÜKSEK ENFLASYON SÜRECEK

Ekonomi yönetiminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eliyle uyguladığı faiz indirimi politikasında son hamle kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla geldi.Önceki PPK toplantısında açıklandığı gibi, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekildi. Böylelikle Mayıs 2020'den tam 26 ay sonra faiz oranı yeniden tek haneye düşürülmüş oldu.TCMB, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiğini ve ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün son-landırılmasına karar verdiğini ilan ederken, PPK metninde politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği dengenin yakından takip edildiği belirtildi.Böylelikle TCMB faiz indirimi politikasından vazgeçerek, para politikasında yeni bir sürecin kapısını aralamış oldu. Bundan sonra en merak edilen konu, bu yeni politikanın faiz silahı olmadan hangi adımlarla kurulacağı veseçimden sonra yüklü bir faiz artırımı sürecine girilip girilmeyeceği olacak.PPK metninde yer alan "Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve ilave tedbirleri devreye alacaktır. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir" ifadesi yeni para politikasının kredi ortamını genişletici mi daraltıcı mı pozisyon alınacağına dair bir kafa karışıklığı yaratmış durumda.Öte yandan PPK metninde 2022'nin ilk yarısında güçlü bir büyüme geçirildiği vurgulanarak, ikinci yarıya dair öncü göstergelerin ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.Bu noktada kuşkusuz ABD ve Avrupa pazarlarındaki talep yavaşlaması, önümüzdeki aylarda ihracatı kısıtlayıcı bir etki yaratacak.Küresel tarafta jeopolitik risklerin iktisadi faaliyet üzerinde zayıflatıcı etkisini artırarak sürdürdüğünü belirten PPK karar metninde de bu tehlikeye işaret edilerek, yüksek enflasyon sürecinin devam ettiğini vudgulandı.