Faiz yıl sonunda nerede olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni yönetimin iş başına geldiği Haziran 2023'ten bu yana beşinci kez faiz artırımına gitti ve 26 Ekim'de yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizi 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkarıldı. Böylelikle Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500 olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmış oldu.

Karar öncesinde faiz artışının ne düzeyde yapılacağı çokça tartışıldı. 250 baz puandan 750 baz puana kadar çeşitli beklentiler dillendirilse de, genel eğilim 500 baz puanlık artış yapılacağı yönündeydi. Nitekim bu beklenti gerçekleşti.

İLK ÇEYREKTE DURABİLİR

Yılbaşına kadar geriye kalan iki PPK toplantısında atılacak adımlarla, yıl sonunda politika faizinin yüzde 40'a çıkarılması sürpriz olmayacaktır. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde yerel seçim atmosferine girecek olan Türkiye'de, 31 Mart seçimleri sonrasında kadar faiz artırımlarına ara verilebilir. Tabi bu arada, önümüzdeki haftalarda ve aylarda İsrail-Hamas savaşı ile tırmanan gerilimin küresel ekonomi ve ticarette yaratacağı sorunları da hep beraber yaşayıp göreceğiz.

Gelelim PPK metninde verilen mesajlara...



Toplantı sonrası PPK metninde önemli bir değişiklik olmazken, İsrail-Hamas çatışmaları sonrası jeopolitik riskler metne girdi. PPK metinde şu değerlendirmelere yer verildi: "Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır.

Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır."

PPK metninde Türk Lirası mevduatların artırılmasına dönük yeni adımların da geleceği mesajı verildi. Açıklamada, "Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir" denildi.

