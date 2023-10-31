ARA
Bist 100
7628,24
-1,1%
Bist 100
Dolar/TL
28,2952
0,1281%
Dolar/TL
Euro/TL
30,0297
0,0135%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0607
-0,0937%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1819,32
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları

Faiz yıl sonunda nerede olur?

Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500 olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmış oldu.

31 Ekim 2023
Faiz yıl sonunda nerede olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni yönetimin iş başına geldiği Haziran 2023'ten bu yana beşinci kez faiz artırımına gitti ve 26 Ekim'de yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizi 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkarıldı. Böylelikle Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500 olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmış oldu.

Karar öncesinde faiz artışının ne düzeyde yapılacağı çokça tartışıldı. 250 baz puandan 750 baz puana kadar çeşitli beklentiler dillendirilse de, genel eğilim 500 baz puanlık artış yapılacağı yönündeydi. Nitekim bu beklenti gerçekleşti.

İLK ÇEYREKTE DURABİLİR

Yılbaşına kadar geriye kalan iki PPK toplantısında atılacak adımlarla, yıl sonunda politika faizinin yüzde 40'a çıkarılması sürpriz olmayacaktır. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde yerel seçim atmosferine girecek olan Türkiye'de, 31 Mart seçimleri sonrasında kadar faiz artırımlarına ara verilebilir. Tabi bu arada, önümüzdeki haftalarda ve aylarda İsrail-Hamas savaşı ile tırmanan gerilimin küresel ekonomi ve ticarette yaratacağı sorunları da hep beraber yaşayıp göreceğiz.

Gelelim PPK metninde verilen mesajlara...
 

Toplantı sonrası PPK metninde önemli bir değişiklik olmazken, İsrail-Hamas çatışmaları sonrası jeopolitik riskler metne girdi. PPK metinde şu değerlendirmelere yer verildi: "Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. 

Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır."

PPK metninde Türk Lirası mevduatların artırılmasına dönük yeni adımların da geleceği mesajı verildi. Açıklamada, "Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir" denildi.
 

0
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1819,32 0,31%
  • ALTIN ONS 1999,87 0,18%
  • BIST 100 7628,24 -1,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,2952 0,1281%
  • EURO/TURK LIRASI 30,0297 0,0135%
  • EURO/USD 1,0607 -0,0937%
  • INGILIZ STERLINI 1,21435 -0,20996%
  • JAPON YENI 150,939 1,235%
  • KANADA DOLARI 1,38741 0,34753%
  • RUS RUBLESI 93,4995 1,0205%
Günün En Çok Okunanları
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Mahkemeden yüzde 55 zam yapan ev sahibine kötü haber!
Mahkemeden yüzde 55 zam yapan ev sahibine kötü haber!
Scrikss'ten Cumhuriyet'in 100. yılına özel koleksiyon
GERİ
İLERİ
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Mahkemeden yüzde 55 zam yapan ev sahibine kötü haber!
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL