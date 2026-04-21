Farklı sektörler iklim krizine karşı ortak projede buluştu

İklim krizi artık yalnızca çevresel bir mesele değil, şirketlerin stratejik ajandasında üst sıralara yerleşen kritik bir konu. Artan riskler, tedarik zincirlerinden operasyonel sürdürülebilirliğe kadar pek çok alanda iş dünyasını yeniden düşünmeye zorluyor. Bu yeni dönemde şirketler, yalnızca kendi etkilerini azaltmaya değil, toplumsal farkındalığı artıran projelerle daha geniş bir dönüşüme katkı sağlamaya odaklanıyor.

Orman yangınlarının giderek daha yıkıcı hale geldiği bir ortamda, doğayla kurulan ilişkiyi yeniden tanımlamayı amaçlayan “Ağaçlar Fısıldıyor” projesi de bu yaklaşımın örneklerinden biri oldu. Boyner Discovery Expedition, Yuvam Dünya Derneği ve Warner Bros. Discovery “Ağaçlar Fısıldıyor” projesi için güç birliği yaptı. Orman Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen proje, doğa-insan ilişkisini güçlendirirken, eğitimlerle toplumun her kesiminin bilinçlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

1000 kişiye ulaşma hedefi var

Proje, iklim krizinin ormanlar üzerindeki etkilerinin en görünür ve en kırılgan eşiklerinden biri olan Çanakkale’nin Bigalı köyünde, yangın farkındalığı eğitimleri ile başladı. Eğitimler Kocadere, Behramlı ve Alçıtepe köylerinde sürdürülerek projenin sahadaki etki alanı genişletilecek. Bilinçlendirme eğitimleri ile yerel topluluklar, üniversite öğrencileri ve farklı yaş gruplarından çocukların bilinçli paydaşlara dönüşmesi ve ilk yılında sahada 1000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında bölgede meydana gelebilecek olası yangınlara hızlı ve doğru müdahale edilebilmesi için gönüllülerden oluşan ekibe ise maske, eldiven, baret, gözlük, ilk yardım çantası, el feneri, kafa lambası, örme başlık ve su tankeri gibi ekipmanlar sağlanıyor.

Belgesel çekilecek

Ormanın görünmeyen dilini konu alan “Ağaçlar Fısıldıyor” projesinin daha geniş kitlelere ulaşması adına bir belgesel dizisi de çekilecek. Yapımı Warner Bros. Discovery tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye’de DMAX ve HBOMax’te yayınlanacak projenin ilerleyen dönemlerde Discovery ile uluslararası görünürlüğe kavuşması da söz konusu olacak. Proje, Discovery Expedition kapsül koleksiyonuyla gündelik hayata da taşınacak.



Boyner Büyük Mağazacılık Ürün ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıldağ, “Ağaçlar Fılsıldıyor” projesiyle doğa okuryazarlığını artırmayı ve ekosistemin devamlılığında hayati rol oynayan ağaçlar arasındaki iletişimi görünür kılmayı hedeflediklerini söylüyor. Haziran ayında satışa sunulacak kapsül koleksiyon ile müşterileri de projenin bir parçası yapacaklarını belirten Kızıldağ, “Yuvam Dünya Derneği ve derneğin Bilim Kurulu’nda yer alan değerli akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu projenin Warner Bros. Discovery imzasıyla hazırlanan belgesel dizisi aracılığıyla çok daha geniş kitlelerle buluşacak olması ise bizim için ayrı bir mutluluk” diyor.

Projenin sivil toplumun bilgi ve sahadaki deneyimini, hızlı tüketim ve perakende dünyasının erişim gücünü, ekran endüstrisinin hikâye anlatma kapasitesiyle buluşturması açısından da ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Yuvam Dünya Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Eğilmez Kocabıyık, iklim kriziyle mücadelenin ancak farklı disiplinlerin ve sektörlerin ortak bir sorumluluk etrafında buluşmasıyla gerçek bir etki yaratabileceğini vurguluyor.

Doğayı anlamak zorunluluk

Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu Üyesi / İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay projeyi şu şekilde değerlendiriyor: “Bir ormanı sistem yapan, ormandaki tüm canlılar, hava, su, toprak gibi cansız varlıklar ve bunlar arasındaki ekolojik süreçlerdir. Ağaçlar kökleri aracılığıyla sadece su ve besin alışverişi yapmaz; aynı zamanda çevresel streslere karşı birbirlerini uyarır ve birlikte tepki geliştirir. İklim krizinin etkileri arttıkça bu hassas denge daha kırılgan hale geliyor. Bilimsel veriye dayalı, yerel koşulları dikkate alan ve toplumsal farkındalıkla desteklenen bir yaklaşım olmadan, bu kırılgan dengeyi korumamız mümkün değil. Ormanları korumak, aslında bir ekosistemi değil; o ekosistemin sunduğu yaşam koşullarını, yani kendi geleceğimizi korumaktır. Bu yüzden doğayı anlamak artık bir tercih değil, bir zorunluluk.”

Warner Bros. Discovery Türkiye, proje kapsamında DMAX, Discovery kanalları ve HBO Max platformu aracılığıyla Türkiye genelindeki izleyicilere ulaşacak bir belgesel dizi çekecek. Warner Bros. Discovery Türkiye Pazarlama Direktörü Beste Toksoy Balcı, belgeselin yaz aylarında bitirilmesini hedeflediklerini söylüyor.