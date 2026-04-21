DMM'den açıklama: "PTT veri sızıntısı iddiaları gerçek dışı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönünde iddialar yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir." denildi.

Kurumun bilgi sistemlerinin hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir. Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

